"Калашников" намерен участвовать в тендере ВС Индии с БПЛА "СКАТ 350М"

Обсуждается локализация производства беспилотника, рассказал директор по развитию бизнеса концерна в республике Максим Караваев

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июня. /ТАСС/. Концерн "Калашников" планирует принять участие в программе закупок беспилотных летательных аппаратов для Вооруженных сил Индии со всеклиматическим высотным разведывательным аппаратом "СКАТ 350М", который на индийском рынке представлен под названием Garuda. Об этом ТАСС сообщил директор по развитию бизнеса концерна в Индии Максим Караваев в ходе выставки в Нью-Дели.

По его словам, в рамках сотрудничества с индийским партнером обсуждается локализация производства беспилотника. "Беспилотник "СКАТ 350". В Индии мы его называем Garuda. Индийская компания-партнер, которая получит определенные технологии, на своем предприятии будет собирать этот БПЛА и производить отдельные комплектующие", - сказал Караваев.

"Мы провели совместно с этой партнерской компанией испытания с Министерством обороны Индии, с двумя командованиями в условиях активного применения средств радиоэлектронной борьбы. И наш беспилотник был единственным, который работал в этих условиях", - подчеркнул представитель концерна. По словам Караваева, "Калашников" намерен участвовать в индийской программе закупок БПЛА совместно с партнером, который обеспечит локализацию производства.

Он также отметил, что аппарат подтвердил способность выполнять задачи в высокогорной местности, что является одним из ключевых требований индийских военных. "В Гималаях он поднимался и установил рекорд своего класса по рабочей высоте, достигнув отметки 9,5 тыс. метров. Для Индии это ключевое требование, потому что любой активно применяющийся беспилотник на службе вооруженных сил должен иметь возможность летать с высоты минимум 3 тыс. метров. Далеко не каждый беспилотник уверенно летает в таких условиях", - сказал Караваев.

Концерн "Калашников" впервые представил свои высокотехнологичные изделия на 10-й специализированной выставке стрелкового оружия, борьбы с терроризмом, передовых военных технологий и систем электронной защиты India Homeland Security Expo, открывшейся в Нью-Дели.

Одной из ключевых частей российской экспозиции стала линейка беспилотных авиационных систем. Помимо компактных коптеров "Каракурт" и "Голиаф", на выставке демонстрируется "СКАТ 350М".