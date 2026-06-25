Войти
ТАСС

"Калашников" намерен участвовать в тендере ВС Индии с БПЛА "СКАТ 350М"

326
0
0
СКАТ 350М
СКАТ 350М.
Источник изображения: kalashnikovgroup.ru

Обсуждается локализация производства беспилотника, рассказал директор по развитию бизнеса концерна в республике Максим Караваев

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июня. /ТАСС/. Концерн "Калашников" планирует принять участие в программе закупок беспилотных летательных аппаратов для Вооруженных сил Индии со всеклиматическим высотным разведывательным аппаратом "СКАТ 350М", который на индийском рынке представлен под названием Garuda. Об этом ТАСС сообщил директор по развитию бизнеса концерна в Индии Максим Караваев в ходе выставки в Нью-Дели.

По его словам, в рамках сотрудничества с индийским партнером обсуждается локализация производства беспилотника. "Беспилотник "СКАТ 350". В Индии мы его называем Garuda. Индийская компания-партнер, которая получит определенные технологии, на своем предприятии будет собирать этот БПЛА и производить отдельные комплектующие", - сказал Караваев.

"Мы провели совместно с этой партнерской компанией испытания с Министерством обороны Индии, с двумя командованиями в условиях активного применения средств радиоэлектронной борьбы. И наш беспилотник был единственным, который работал в этих условиях", - подчеркнул представитель концерна. По словам Караваева, "Калашников" намерен участвовать в индийской программе закупок БПЛА совместно с партнером, который обеспечит локализацию производства.

Он также отметил, что аппарат подтвердил способность выполнять задачи в высокогорной местности, что является одним из ключевых требований индийских военных. "В Гималаях он поднимался и установил рекорд своего класса по рабочей высоте, достигнув отметки 9,5 тыс. метров. Для Индии это ключевое требование, потому что любой активно применяющийся беспилотник на службе вооруженных сил должен иметь возможность летать с высоты минимум 3 тыс. метров. Далеко не каждый беспилотник уверенно летает в таких условиях", - сказал Караваев.

Концерн "Калашников" впервые представил свои высокотехнологичные изделия на 10-й специализированной выставке стрелкового оружия, борьбы с терроризмом, передовых военных технологий и систем электронной защиты India Homeland Security Expo, открывшейся в Нью-Дели.

Одной из ключевых частей российской экспозиции стала линейка беспилотных авиационных систем. Помимо компактных коптеров "Каракурт" и "Голиаф", на выставке демонстрируется "СКАТ 350М".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Проекты
22800 МРК
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.06 09:31
  • 4
Як-130 с оружием "воздух-воздух" может быть прекрасным охотником на БПЛА
  • 25.06 07:01
  • 343
Космонавтика Илона Маска
  • 25.06 03:56
  • 6
О Су-57 - свежая (от 19 июня) статье MWM
  • 25.06 03:39
  • 16164
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.06 02:16
  • 1
Путин обвиняет НАТО в подготовке к войне против России (Die Welt, Германия)
  • 25.06 01:22
  • 6
Ушаков: РФ ждёт не выполнения договоренностей Анкориджа, а победы
  • 25.06 00:00
  • 0
Комментарий к "Европа ищет агрессора, роль которого Россия играть не будет (Политика, Сербия)"
  • 24.06 06:04
  • 129
МС-21 готовится к первому полету
  • 24.06 05:39
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о советском «Граните» для уничтожения авианосцев"
  • 24.06 01:40
  • 1
Зеленский подписал закон об увеличении военных расходов на 2026 год
  • 24.06 01:33
  • 3
Почему Politico в последний момент отменило статью Лаврова
  • 23.06 05:26
  • 1
Удар по Воронежу противник наносил франко-британскими ракетами Storm Shadow
  • 22.06 23:29
  • 0
О цитатах из Е. Холмогорова.
  • 22.06 20:53
  • 1
На Западе рассказали о будущем Т-14 «Армата»
  • 22.06 05:23
  • 0
Комментарий к "УДОБНАЯ ИСТОРИЯ, ИЛИ КАК ВЫПИЛИТЬ ИЗ ИСТОРИИ РОССИИ XX ВЕК"