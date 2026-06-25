Войти
Техкульт

Инженеры испытали марсоход с «колесами-ящерицами»

325
0
0

Марсоход с колесами-ящерицами

Песчаная ящерица Scincus scincus известна своей способностью ловко передвигаться по пескам Сахары. Ученые решили скопировать ее технику «плавания» в сыпучем грунте и воплотили этот принцип в экспериментальном марсоходе. Прототип, разработанный в рамках программы VaMEx Германского космического агентства, предназначен для исследования долины Маринер на Марсе с помощью роя роботов разных типов. И хотя у марсохода есть колеса, они заметно отличаются от обычных.

Профессор Вюрцбургского университета Марко Шмидт воспроизвел волнообразные движения сцинка Scincus scincus в колесах. В прототипе они не просто катятся, а совершают характерные колебательные движения. Первые версии, разработанные совместно с Бременским университетом, были тяжелее и уже обычных пневматических колес, из-за чего проваливались в песок и буксовали. Решение нашлось в изменении формы: колеса сделали более легкими и широкими, что увеличило их плавучесть и снизило проскальзывание. В результате на рыхлом песке марсоход показал лучшие результаты, чем аналоги с традиционными колесами. Сейчас инженеры планируют доработать конструкцию для улучшения проходимости по пересеченной местности. Если дальнейшие испытания окажутся успешными, конструкция может стать базой для применения в марсоходах будущего.

Александр Козырев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Проекты
Марс
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.06 09:31
  • 4
Як-130 с оружием "воздух-воздух" может быть прекрасным охотником на БПЛА
  • 25.06 07:01
  • 343
Космонавтика Илона Маска
  • 25.06 03:56
  • 6
О Су-57 - свежая (от 19 июня) статье MWM
  • 25.06 03:39
  • 16164
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.06 02:16
  • 1
Путин обвиняет НАТО в подготовке к войне против России (Die Welt, Германия)
  • 25.06 01:22
  • 6
Ушаков: РФ ждёт не выполнения договоренностей Анкориджа, а победы
  • 25.06 00:00
  • 0
Комментарий к "Европа ищет агрессора, роль которого Россия играть не будет (Политика, Сербия)"
  • 24.06 06:04
  • 129
МС-21 готовится к первому полету
  • 24.06 05:39
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о советском «Граните» для уничтожения авианосцев"
  • 24.06 01:40
  • 1
Зеленский подписал закон об увеличении военных расходов на 2026 год
  • 24.06 01:33
  • 3
Почему Politico в последний момент отменило статью Лаврова
  • 23.06 05:26
  • 1
Удар по Воронежу противник наносил франко-британскими ракетами Storm Shadow
  • 22.06 23:29
  • 0
О цитатах из Е. Холмогорова.
  • 22.06 20:53
  • 1
На Западе рассказали о будущем Т-14 «Армата»
  • 22.06 05:23
  • 0
Комментарий к "УДОБНАЯ ИСТОРИЯ, ИЛИ КАК ВЫПИЛИТЬ ИЗ ИСТОРИИ РОССИИ XX ВЕК"