Третий греческий фрегат типа FDI приступил к ходовым испытаниям

"Формион", третий фрегат типа FDI, построенный французской компанией Naval Group для ВМС Греции, приступил к ходовым испытаниям, покинув 22 июня верфь в Лорьяне. Как отмечает Naval News, первый двухнедельный выход в море посвящен главным образом проверке функционирования двигательной установки (скорость, маневренность и т.д.).

"Благодаря организации производственного процесса уже на этом первом этапе можно проводить испытания основных датчиков боевых систем", – добавили представители Naval Grpoup.

Фрегат "Формион", Греция Naval Group

"Формион" станет первым фрегатом типа FDI, построенным для Греции в варианте "Стандарт 2+". При этом официальная поставка заказчику запланирована на конец 2026 года в соответствии модификации "Стандарт 1". Однако после этого корабль останется во Франции для модернизации до "Стандарта 2+", а уже затем отправится в Грецию – ориентировочно в апреле 2027 года.

Первый фрегат типа FDI, "Кимон", передали ВМС Греции в декабре 2025 года в первоначальной конфигурации "Стандарт 1". "Неарх", второй корабль класса, передадут в эксплуатацию в октябре 2026 года в конфигурации "Standard 2".

Как ранее сообщалось, греческие фрегаты пройдут серию поэтапных модернизаций вплоть до 2030 года, постепенно переходя от конфигурации "Стандарт 1", эквивалентной базовой конфигурации фрегатов типа FDI французского флота, к "Стандарту 2", "Стандарту 2+" и, наконец, "Стандарту 2++".

Финальная модификация "Стандарт 2++" будет включать интеграцию дополнительных систем вооружения, в том числе 16 зенитных ракет "Астер-30", 21-зарядную пусковую установку зенитных ракет RAM Block 2B и систему ПВО SYLENA Mk2, а также значительные обновления программного обеспечения и систем управления боевыми действиями, датчиков и другой электроники, включая полную интеграцию беспилотных летательных аппаратов CAMCOPTER S-100.

Напомним, что Франция и Греция подписали контракт на поставку трех фрегатов FDI HN в марте 2022 года. Позднее, в ноябре 2025 года, Афины заказали дополнительный – четвертый – корабль этого типа. Предполагается, что в его производстве активно задействуют греческую верфь Salamis Shipyards.

Водоизмещение фрегатов FDI составляет около 4500 тонн, длина корпуса – 122 метра, ширина – 18 метров. Максимальная скорость – 27 узлов. Дальность плавания – 5000 миль, автономность – 45 суток. Экипаж – 125 человек (возможно дополнительное размещение 28 человек).

Управление боевыми системами корабля обеспечивает система SETIS 3.0 собственной разработки Naval Group. В арсенал фрегатов включены противокорабельные ракеты MM40 "Экзосет", зенитные ракеты "Астер 15/30", 76-мм артустановки, дистанционно управляемые 20-мм арткомплексы "Нарвал" и 324-мм торпедные аппараты. Также предусмотрено базирование на борту многоцелевого вертолета типа NH90.