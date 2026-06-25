Песков спрогнозировал появление сопоставимого по силе с ядерным оружия

В перспективе могут появиться новые виды вооружений, которые по своему разрушительному потенциалу не уступят ядерным средствам поражения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков допустил создание нового оружия, сопоставимого по мощи с ядерным, передает ТАСС.

"Сейчас уже очевидно, что появятся новые виды вооружений, не являющиеся ядерными, но которые в перспективе по разрушительной силе могут сравняться с потенциалом ядерного оружия", – заявил Песков на "Примаковских чтениях".

По словам пресс-секретаря главы государства, современная система глобальной безопасности подверглась серьезной эрозии. Песков отметил, что в настоящий момент только ядерное сдерживание способно уберечь человечество от масштабной войны, хотя оно и не гарантирует защиту от региональных конфликтов.

Ранее Песков назвал ядерное сдерживание краеугольным камнем глобальной безопасности.

Вера Басилая