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Индийский флот пополнился двумя боевыми кораблями и гидрографическим судном

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В минувшие выходные, 21 июня, ВМС Индии одновременно ввели в строй фрегат "Дунагири" класса "Нилгири" ("Проект-17А"/P-17A), гидрографическое судно "Саншодхак" класса "Сандхаяк" и противолодочный корабль прибрежной зоны "Аграй" типа ASW SWC. Как уточняет Naval News, все они спроектированы Конструкторским бюро индийского флота и построены в Калькутте на верфи Garden Reach Shipbuilders & Engineers (GRSE). Торжественную церемонию ввода в строй возглавил премьер-министр страны Нарендра Моди.

"Дунагири" – второй фрегат класса "Нилгири", построенный GRSE, и пятый введенный в строй корабль в серии. Его заложили в январе 2020 года и спустили на воду в июле 2022 года. Передача индийскому флоту состоялась в конце марта 2026 года.

Фрегат "Дунагири", Индия

Indian MoD


Линейка фрегатов проекта P17А стала дальнейшим развитием класса "Шивалик". Новые корабли создаются с широким применением технологий малозаметности, включая радиопоглощающие покрытия, композиционные материалы и "граненую" форму надстроек.

Проект реализуется двумя компаниями – Mazagon Dock Shipbuilders и Garden Reach Shipbuilders and Engineers. По условиям сделки с Минобороны Индии, Mazagon построит для флота четыре фрегата, а GRSE – три.

Водоизмещение фрегатов класса "Нилгири" – 6670 тонн, длина корпуса – 149 метров, ширина – 17,8 метра, осадка – 5,22 метра. Скорость – 28 узлов, дальность плавания – 5500 морских миль. Экипаж – 226 человек.

В арсенал кораблей включены 76-мм пушка, две 30-мм зенитно-артиллерийские установки АК-630М, два торпедных аппарата, две противолодочные бомбометные установки РБУ-6000, пусковые установки для восьми сверхзвуковых крылатых ракет "Брамос" и для 32 зенитных ракет "Барак-8" израильской разработки.

Гидрографическое судно "Саншодхак", Индия

Indian MoD


"Саншодхак" – четвёртое и последнее гидрографическое судно класса "Сандхаяк", построенное для ВМС Индии. Его заложили в июне 2022 года, спустили на воду в июне 2023 года и передали заказчику 30 марта 2026 года.

Суда типа "Сандхаяк" оснащены гидрографическим и океанографическим оборудованием для картографирования и сбора данных, а также выступают носителями палубных вертолетов, что позволяет им выполнять различные задачи в море. Кроме того, на борту размещаются многолучевой эхолот высокого разрешения, автономные необитаемые подводные аппараты и четыре гидрографических катера.

Эти суда могут функционировать как исследовательские, но также способны поддерживать операции по оказанию гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий. При необходимости возможно переоборудование в госпитальное судно.

При длине 110 метров и водоизмещении 3400 тонн "гидрографы" класса "Сандхаяк" стали самыми крупными судами подобного назначения в составе ВМС Индии.

Противолодочный корабль прибрежной зоны "Аграй", Индия

Indian MoD


"Аграй" – второй противолодочный корабль прибрежной зоны типа ASW SWC, построенный для индийского флота на верфи GRSE, и пятый введенный в строй (корветы этого типа строятся также компаниями Larsen & Toubro Limited и Cochin Shipyard Ltd). Его заложили в декабре 2022 года и спустили на воду в марте 2024 года.

Водоизмещение кораблей ASW SWC составляет 900 тонн, длина – 77,6 метра, ширина – 10,5 метра, осадка – 2,7 метра. Оснащенные тремя водометными движителями, они могут развивать скорость до 25 узлов. Дальность плавания – 1800 морских миль. Экипаж – 57 человек, включая семь офицеров.

Корабли этого типа оснащаются корпусным гидролокатором и низкочастотным гидролокатором переменной глубины.

Вооружение включает ракетно-бомбометную установку РБУ-6000, легкие 324-мм торпеды, противолодочные мины, а также 30-мм арткомплекс CRN-91 и два 12,7-мм дистанционно управляемых модуля OFT M2.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
PJ-10 Brahmos
АК-630 Ласка
Р-17
РБУ-6000
Компании
GRSE
Mazagon Dock
Проекты
2020-й год
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