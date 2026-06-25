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ЦАМТО

Германия поставила ВС Молдовы партию ББМ "Пиранья-5"

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Бронетранспортёр Piranha V
Бронетранспортёр Piranha V.
Источник изображения: defenseworld.net

ЦАМТО, 24 июня. Минобороны Молдовы объявило о получении первой партии из 5 бронированных машин "Пиранья-5", переданных правительством Германии.

Церемония приемки состоялась 17 июня с участием министра обороны Молдовы Анатолия Носатого, посла Германии в Кишиневе Хуберта Книрша и представителей компании-производителя General Dynamics European Land Systems (GDELS).

По заявлению Минобороны, полученная техника поступит на оснащение Национальных учебных центров ВС Молдовы. Как отметил А.Носатый, поставка "Пиранья-5" представляет собой новый этап в процессе модернизации Вооруженных сил страны.

Как сообщал ЦАМТО, в 2023 году власти Германии уже передали ВС Молдовы в качестве помощи 19 бронетранспортеров "Пиранья-3Н" с колесной формулой 8x8.

Максимальная боевая масса более современной ББМ "Пиранья-5" с колесной формулой 8x8 составляет около 30 т (в зависимости от конфигурации), длина – 8,33 м, высота – 2,96 м. Машина оснащена дизельным двигателем MTU мощностью 580 л.с., развивает скорость до 100 км/ч и рассчитана на перевозку расчета из 12 человек (3 члена экипажа и 10 человек десанта).

Бронирование обеспечивает баллистическую защиту соответствующую требованиям STANAG-4569 Level.4/4b. В качестве вооружения обычно используется ДУМВ с 7,62 или 12,7 мм пулеметом, либо 40-мм автоматическим гранатометом.

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