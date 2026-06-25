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ЦАМТО

ВС Украины применяют барражирующие боеприпасы Nyan британской Callen-Lenz

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Операторы БПЛА ВСУ
Операторы БПЛА ВСУ.
Источник изображения: Inna Varenytsia / Reuters

ЦАМТО, 24 июня. Британская компания Callen-Lenz высоко оценила возможности одноразового БЛА / барражирующего боеприпаса Nyan, подтвердив представителям СМИ, что "тысячи" систем данного типа уже поставлены и приняты на вооружение.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, выступая на предприятии BAE Systems в Уортоне (материнская компания Callen-Lenz), генеральный директор Мэтт Фостер заявил, что помимо систем, недавно поставленных 26-му артиллерийскому полку ВС Великобритании, успешно себя зарекомендовали в реальных боевых условиях Nyan, поставленные неназванному заказчику. С высокой долей вероятности, можно предположить, что этим заказчиком являются ВС Украины.

Минобороны Великобритании заключило с Callen-Lenz и эстонской Threod Systems контракты общей стоимостью 11,8 млн. фунтов стерлингов (15,9 млн. долл.) на поставку Nyan и пусковых установок CATA в феврале 2026 года.

При этом, хотя ВС Великобритании и разместили данные заказы, представитель компании не смог подтвердить, что аппарат официально принят на вооружение и предпочел термин "применяется".

Не раскрывая точного числа заказанных боеприпасов, 18 июня Мэтт Фостер указал, что компания поставили тысячи Nyan, которые успешно применяются в боевых условиях в районах, местоположение которых он раскрыть не может.

Впервые представленный во время демонстрации в Эстонии в мае 2026 года, Nyan представляет собой БЛА с микротурбинным двигателем, запускаемый с помощью установленной на прицепе рельсовой пневматической катапульты. БЛА из углеродного волокна, внешне напоминающий Shahed, транспортируется в контейнере. На подготовку к пуску требуется 15 мин. Максимальная дальность полета составляет более 81 морской мили (150 км, по другим данным до 250 км). Хотя на борт БЛА можно устанавливать различные полезные нагрузки, в настоящее время он обычно применяется в роли барражирующего боеприпаса.

М.Фостер не раскрыл технические характеристики Nyan, упомянув лишь, что он в три раза меньше иранского Shahed. Разработка конструкции аппарата велась с учетом обеспечения низкой стоимости. Сформулированные Минобороны Великобритании требования по полезной нагрузке, скорости и стоимости были максимально просты. Производитель не раскрывает точную стоимость Nyan, указывая лишь, что она не превышает пятизначной суммы. По мнению компании, Nyan может стать основой для семейства систем.

В апреле 2026 года в ходе демонстрации в Эстонии Nyan был развернут подразделением 26-го артиллерийского полка ВС Великобритании и выполнил типовую задачу нанесения удара по наземной цели. Высокая точность поражения мишени в день демонстрации была частично обусловлена благоприятными погодными условиями и другими факторами.

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