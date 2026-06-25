Baykar показала видео лётных испытаний БПЛА KIZILELMA со сбросами авиабомб

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Турецкий реактивный беспилотный истребитель Bayraktar KIZILELMA, разработанный компанией Baykar, завершил очередной этап лётных испытаний. На полигоне Синоп на севере Турции были успешно проведены пуски двух типов корректируемых авиабомб.

В ходе тестов KIZILELMA применил высокоточные боеприпасы LGK-82 производства ASELSAN и TEBER-82 производства Roketsan. Обе системы представляют собой модули наведения для стандартных авиабомб Mk-82.

LGK-82 использует полуактивное лазерное наведение, в то время как TEBER-82 сочетает лазерное наведение с коррекцией по GPS и инерциальной навигационной системе. Это обеспечивает поражение метровой точности как неподвижных, так и движущихся целей.

Целеуказание и лазерная подсветка целей выполнялись с помощью новой электронно-оптической прицельной системы TOYGUN. Она также разработана ASELSAN и интегрирована в корпус KIZILELMA. Эта система позволяет беспилотнику сохранять малую заметность, одновременно обеспечивая расширенные возможности разведки, сопровождения и прицеливания.

Испытания стали важной вехой в программе создания первого турецкого беспилотного истребителя. Он проектируется как многоцелевая платформа для выполнения задач как по поражению наземных целей, так и для ведения воздушного боя.