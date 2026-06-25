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ЦАМТО

FT: оборонные подрядчики США испытывают проблемы с наращиванием производства боеприпасов

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Производство 155-мм артиллерийских снарядов
Производство 155-мм артиллерийских снарядов.
Источник изображения: AP Photo / Matt Rourke

ЦАМТО, 24 июня. Американские оборонные подрядчики испытывают трудности с выполнением требований Пентагона по наращиванию производства боеприпасов на фоне попыток США восполнить их запасы, истощенные конфликтом с Ираном.

Об этом, как передает "РИА Новости", пишет газета Financial Times со ссылкой на экспертные оценки.

Как полагают собеседники издания, проблемы в американском военном производстве, как ожидается, станут одной из главных тем встречи президента США Дональда Трампа с руководителями крупнейших оборонных компаний, запланированной в Белом доме на среду.

"Внутренняя производственная база США, на которую опираются крупные подрядчики, действительно находится в довольно плохом состоянии. Нельзя просто резко нарастить производство одного или двух компонентов – нужно "чинить" всю систему", – заявила FT директор исследований оборонной программы США при Центре новой американской безопасности Стейси Петтиджон.

FT отмечает, что администрация стремится одновременно восстановить запасы обычных вооружений и перестроить производство под современные задачи, включая выпуск беспилотников и более простых систем меньшей стоимости.

При этом компании и их поставщики сталкиваются с рядом препятствий – от закупочных правил и нестабильного государственного финансирования до хронической нехватки важных компонентов и квалифицированной рабочей силы, отмечается в публикации.

FT резюмирует, что совокупный объем невыполненных заказов пяти крупнейших американских оборонных подрядчиков к концу 2025 года достиг 1,36 трлн. долл., увеличившись за год на 24%, отмечает "РИА Новости".

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