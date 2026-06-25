Компания SpaceX впервые провела успешный запуск возвращаемой грузовой капсулы

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Американская аэрокосмическая корпорация SpaceX провела первый испытательный запуск новой возвращаемой капсулы Starfall. Аппарат, внешне похожий на летающую тарелку, предназначен для доставки грузов на орбиту и суборбитальных миссий с возвращением на Землю.

Запуск состоялся с площадки SLC-40 на мысе Канаверал во Флориде с использованием ракеты-носителя Falcon 9. Первая ступень ракеты, которая использовалась уже в 29-й раз, совершила успешную посадку, полезный груз выведен на околоземную орбиту.

После вывода на орбиту вторая ступень Falcon 9 выполнит тормозной маневр и капсула Starfall отделится. Вход в атмосферу ожидается примерно через три часа после запуска над северо-восточной частью Тихого океана. Район приводнения – примерно в 965 км к западу от побережья Калифорнии.

В экспертной среде испытания нового аппарата для челночной доставки грузов уже окрестили революцией в космической логистике. Серийное использование аппаратов Starfall открывает новое направление бизнеса для SpaceX – не только доставку грузов, но и возврат продукции, произведенной на орбите. В перспективе капсула будет использоваться с находящимися в стадии разработки многоразовыми ракетами-носителями Starship, предназначенными для суборбитальных миссий, в том числе доставки грузов на Луну и Марс.

Капсула Starfall – первый подобный аппарат SpaceX, созданный специально для возвращения на Землю результатов космических экспериментов и продукции орбитального производства. Капсула имеет диаметр 3,1 метра, высоту около 75 сантиметров и массу порядка 2,1 тонны. Она способна осуществлять доставку до одной тонны полезной нагрузки.