Европейские страны обсуждают план Б для НАТО (The Telegraph UK, Великобритания)

Telegraph: для войны с Россией Европе нужна аналогичная НАТО структура

В ЕС до чертиков боятся, что Трамп хлопнет дверью и не поможет им воевать с Россией, пишет Telegraph. Члены решились на радикальный шаг: создать свой военный блок. Для этого им очень нужны украинцы.

Джо Барнс (Joe Barnes)

Каждая полочка в кабинете Андрюса Кубилюса на десятом этаже заставлена моделями беспилотников, ракет или сувенирами — это подарки украинских военных.

На первый взгляд может показаться, что бывший премьер-министр Литвы и первый комиссар ЕС по обороне занимает в Брюсселе самую лучшую должность.

На самом же деле перед ним стоит незавидная задача — обеспечить надежную оборону ЕС.

США предупредили европейских союзников, что в случае кризиса они не смогут рассчитывать на американскую помощь в прежних объемах. В настоящее время Пентагон исключил из резерва авианосец, корабли поддержки, самолеты-заправщики и десятки истребителей.

Более того, министр обороны США Пит Хегсет на встрече в штаб-квартире НАТО на этой неделе предупредил Старый свет о дальнейших сокращениях.

Оружие, вспомогательные средства и людские ресурсы еще можно заменить. Но далеко не факт, что Европа заполнит брешь размером с Америку в политическом и стратегическом руководстве.

Обсуждаются десятки предложений и программных документов, однако ни один из вариантов пока не получил реального развития.

В интервью The Telegraph Кубилюс заявил, что Европе нужен новый орган, который будет принимать решения и возьмет в свои руки бразды правления — Европейский оборонный союз или Европейский совет безопасности.

Есть и альтернативные предложения. Некоторые политики считают наилучшей моделью англо-французскую "коалицию желающих". Другие утверждают, что следует создать европейскую опору НАТО, которая будет развивать существующие военные планы и поддерживать контакты с американцами на должном уровне.

Кроме того, есть множество региональных оборонных и внешнеполитических группировок, таких как Объединенные экспедиционные силы под руководством Великобритании, которые также рассматриваются в качестве претендентов на руководящую роль.

Европейские политики еще не пришли к единому мнению.

Описывая предстоящую задачу, Кубилюс заявил: "Мы должны думать не только о замене средств, которые предоставляют американцы, но и о системной боеготовности — как нам самоорганизоваться и повысить сплоченность".

Комиссар обороны согласен с теми, кто считает, что НАТО должна оставаться краеугольным камнем европейской обороны. Однако он считает, что континенту нужен новый уровень принятия решений, чтобы выполнить жесткие требования президента США и его высших чиновников.

Оборонный союз "шире, чем ЕС"

Сможет ли ЕС обеспечить оперативное управление, необходимое для решения столь грандиозной задачи, зная, что за бортом окажутся ключевые партнеры из Старого света, включая Великобританию?

"На мой взгляд, надо смотреть шире Европейского союза, — считает Кубилюс. — Вот почему нам нужно подумать о том, как принять в этот оборонный союз, скажем, Великобританию и Норвегию, и, что, на мой взгляд, особенно важно, придумать, как подключить к нему Украину".

По замыслу Кубилюса, руководить новым оборонным союзом будет Европейский совет безопасности. Его возглавят крупнейшие военные державы Европы — Великобритания, Франция, Германия, Польша, Италия и Испания — в качестве постоянных членов.

Как и в Совете Безопасности ООН, другие члены будут занимать руководящие посты на ротационной основе. Европейскую комиссию и Европейский совет можно будет пригласить в качестве наблюдателей, считает он.

По мнению Кубилюса, новые органы обеспечат "подобающий уровень дискуссии" и дадут "надлежащие ответы" для создания европейского столпа НАТО. Однако именно тут дают о себе знать первые разногласия в европейском подходе.

"Некоторые эксперты и политики предлагают создать отдельную европейскую штаб-квартиру. Другие возражают, что нам нужно стремиться не к отдельной штаб-квартире, которая потребует времени и решения множества сложных задач, а к „европеизации“ действующей штаб-квартиры НАТО, и именно это я считаю рациональным подходом", — заявил Кубилюс.

В интервью The Telegraph министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что региональные подгруппы не должны отвлекать внимание от НАТО.

Вместо этого он предложил использовать такие формирования, как Объединенные экспедиционные силы, "Скандинавско-Балтийская восьмерка" или "Бухарестская девятка", в качестве платформ для укрепления европейского сотрудничества.

Он сказал: "Все эти форматы не являются заменой и на эту роль не годятся. Им не нужно становиться официальными организациями, но они наполняют европейскую часть НАТО содержанием".

"Когда-то давным-давно эти подгруппы вызывали настороженность — теперь же, полагаю, все больше людей признают, что они хороши, если не замыкаются на себе", — добавил он.

Чтобы идея об отдельной европейской штаб-квартире воплотилась в жизнь, потребуется некий аналог статьи пять НАТО, в которой утверждается, что нападение на одного из членов считается нападением на весь альянс.

Трансатлантический альянс применил ее лишь однажды, после терактов 11 сентября в США, после чего Европа поддержала затяжную войну в Афганистане. Теперь же Трамп из-за многочисленных претензий к союзникам даже не скрывает, что может и не проявить солидарности.

"На мой взгляд, Европейский оборонный союз должен строиться на принципах статьи 42.7", — сказал Кубилюс, сославшись на аналогичное положение в Договоре о ЕС, которое обязывает членов оказывать помощь жертвам вооруженной агрессии.

Из-за назревшей в трансатлантических отношениях напряженности его реализация подверглась испытаниям в ходе штабных учений.

На сегодняшний день Франция единственная из стран применила статью 42.7 после терактов в Париже в 2015 году, унесших жизни 130 человек. Париж призвал союзников увеличить военные обязательства за рубежом, чтобы при необходимости перебросить войска для обеспечения внутренней безопасности.

В столицах ЕС активно обсуждается эффективность предложения. Канцлер Германии Фридрих Мерц недавно предположил, что в будущем союзники смогут распространить эти положения на Украину, "чтобы однозначно гарантировать безопасность" стране в ожидании полноправного членства в ЕС.

Премьер-министр Испании Педро Санчес предложил упрочить статью 42.7 после обострения отношений с Трампом. Но другие отнюдь не убеждены, что у ЕС хватит военной мощи, чтобы "осилить" аналог статьи пять НАТО.

"Я понимаю, почему Санчес говорит это, — и всячески противопоставляет себя США, — признал бывший министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем. — Но если посмотреть на это с практической точки зрения, то эта статья никоим образом не заменяет статью пять. Иначе Швеция бы ни за что не стала членом НАТО".

"Это стало одним из доводов в нашей дискуссии, и с самого начала было четко определено, что положение о солидарности никоим образом не заменяет статьи пять", — добавил Билльстрем.

Бывший премьер-министр Дании и генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен недавно поддержал это мнение, заявив, что положение ЕС о солидарности "слабее статьи пять".

"Европейский союз как таковой не обладает военным потенциалом, необходимым для реального осуществления статьи 42.7", — развил он свою мысль.

"Придать Европе значимости"

Есть еще одна проблема, которая тревожит Европу в связи с поиском альтернативы НАТО. Многие официальные лица и политики опасаются, что Трамп ускорит отход от европейской обороны, как только сочтет, что союзники справятся сами.

Однако без американских спутников разведки и связи, структур оперативного командования, противовоздушной обороны и стратегической транспортной авиации континент окажется гораздо более уязвимым. Норвежский министр иностранных дел Барт Эйде считает, что лучшее решение проблемы — увеличить инвестиции в военную технику, чтобы привлечь внимание Вашингтона.

Он сказал: "Без США нам не хватит инструментов, на которых все держится... Сегодня мы тратим больше средств, и важно не покупать больше того же, а инвестировать именно в эти инструменты. Но не чтобы освободиться от США, а чтобы придать Европе значимости".

Даже не учитывая сомнений в обязательствах Трампа перед НАТО, военные планировщики альянса допускают сценарий, в котором не смогут рассчитывать на американскую поддержку — пусть и по другим причинам.

"Нападение на территорию НАТО будет означать, что Россия считает себя в лучшем и более сильном положении по отношению к альянсу, — пояснил один высокопоставленный европейский военный чиновник. — Это возможно лишь если они сочтут, что НАТО разобщена и что статья пять не работает. И что они не верят в силу сдерживания НАТО и США или убеждены, что США увязнут конфликте на Ближнем Востоке или в Азии".

"Для нас вопрос сводится вот к чему: "Как нам убедиться, что они не решат, что нынешний момент — самый подходящий?"— подытожил он.

Производство оружия стало еще одним камнем преткновения в военных планах Европы. После более чем четырех лет боевых действий на Украине континент так и не смог нарастить производство в достаточной степени, чтобы защититься самому и оказать сколь-либо существенную поддержку Киеву.

Одна из проблем, по словам Кубилюса, — настойчивое стремление национальных правительств закупать ракеты "от кутюр" и другие устаревшие системы.

Вооружения "приемлемого качества"

Вместо этого комиссар ЕС по обороне хочет, чтобы союзники черпали вдохновение из военной промышленности Украины, делая ставку на оружие "приемлемого качества".

Он указал на серебристую модель крылатой ракеты FP-5 "Фламинго" от компании Fire Point на своем столе. Эта ракета производится на Украине по сравнительно низкой цене и в больших количествах.

Кубилюс пояснил: "Мы видим, что в прошлом году русские выпустили порядка 1 200 крылатых ракет. Европейцы — менее 300 штук, а украинцы в прошлом году запустили в производство хваленую ракету „Фламинго“ и в этом году выпустят 700 штук".

"Мы должны стремиться к вооружениям достаточного качества — не обязательно лучшему. Я полностью это поддерживаю", — добавил он.

Билльстрем, ныне директор по стратегии шведской фирмы Nordic Air Defence, утверждает, что из-за европейской модели с упором на крупные заказы и долгосрочные контракты континент не поспевает за технологическими достижениями.

Он считает, что начинающим компаниям вроде его собственной следует не бояться инновационных решений и смелее экспериментировать. И только затем следует привлекать более крупные "старые" фирмы уже для наращивания производства.

Он сказал: "Давайте взглянем на привычную бизнес-модель в том виде, в каком она складывалась десятилетиями. Вы спрашиваете вооруженные силы, чего они хотят, договариваетесь с промышленностью, составляете план, запускаете нечто в систему, а затем, на седьмой или, например, одиннадцатый год из нее выскакивает артиллерийская установка, фрегат или самолет. Этой модели, по сути, больше нет... Это четкий посыл украинского конфликта: Европе необходима новая бизнес-модель".

Побочным эффектом может стать то, что правительствам придется отказаться от лидеров национальной обороны, чего многим бы не хотелось. С другой стороны, "старые" фирмы критикуют за то, что за годы, прошедшие с начала конфликта, они так и не смогли должным образом нарастить темпы.

"Конфликты ускоряют инновации"

Глава одной многонациональной оружейной кампании сказал: "В конечном счете, мы, как отрасль, не всегда задаем темп. Мы здесь для того, чтобы поддержать правительства и организации. Это они задают темп и устанавливают приоритеты... Очевидно, что Украина борется за выживание, и конфликты ускоряют инновации. Их приходится внедрять как можно скорее, чтобы удовлетворить конкретные потребности".

Однако военным компаниям Европы по-прежнему мешают все те же горы бумажной волокиты — как бы их ни призывали перейти на военные рельсы.

Исполнительный директор шведской компании Ballistics Юаким Шеблум открывает всего лишь второй в ЕС завод по производству тротила военного назначения.

"Процесс получения разрешений отнимает слишком много времени, хотя на самом деле это не сложная задача, и все продвигается строго по плану. Но если мы хотим когда-нибудь догнать Россию, Европа не сможет продолжать по-старому", — пояснил он.

Споры о европейской обороне уже давно вращаются вокруг военного потенциала, но более глубокий вопрос заключается в том, смогут ли страны преодолеть десятилетия раздробленности и узконационального мышления и действовать как единый субъект.

В конечном счете, задача Европы заключается не просто в том, чтобы произвести достаточно оружия и техники, а в том, чтобы обрести политическую волю, чтобы взять всю полноту ответственности за собственную оборону.

Построить заводы или расширить производственные линии —относительно простая задача. Гораздо сложнее создать необходимые структуры и достичь консенсуса для их эффективного использования.

Ответ на этот вопрос решит, превратится ли Старый свет в равноправного партнера Трампа — или же в ближайшие годы США предоставят его самому себе.