НАТО готовится к битве за Балтику (The Telegraph UK, Великобритания)

Американские десантники во время военных учений Saber Strike 2018 в Гайжюнае, Литва. 9 июня 2018.

Telegraph: НАТО готовится к "битве за Балтику" против России

В НАТО решили: воевать с Россией будут в Прибалтике, пишет Telegraph. В Риге, Таллине и Вильнюсе очень рады такому повороту событий, ведь там давно и с завистью следят, как Украина "пилит" военные бюджеты.

Джеймс Ротвелл (James Rothwell)

Солнечные лучи пробиваются сквозь грозовые тучи над побережьем Латвии, а строительные батальоны ВМС США (Seabees) возводят лодочные спуски, которые однажды могут понадобиться для войны с Россией.

"Тяните рулетку, ребята!" — командует капитан Аллен Уилли, начальник подразделения Seabees, пока его подчиненные размечают проволочный каркас будущего спуска к воде. "Прямо как игра в классики", — отмечает он.

"Ветеран с сорокалетним стажем внимательно оценивает 11-градусный уклон причала, предназначенного для высадки личного состава, разгрузки техники и судов. Моряки замирают в ожидании его оценки. Наконец суровое лицо офицера озаряет почти мальчишеская улыбка: "Обожаю это!"

Строительный батальон капитана Уилли — Seabees, узнаваемые по мультяшному символу в виде пчелы с пулеметом и знаменитому девизу "Can Do" ("Сделаем!"), — возможно, не относится к числу самых грозных подразделений американских вооруженных сил.

Но если в Балтийском море разразится война с Россией, этот строительный батальон [CB, или "Seabees"] сыграет ключевую роль в обеспечении снабжения и переброске подкреплений союзникам по НАТО.

Балтийское море, которое часто называют "стратегическим морем" Европы, окружено восемью странами НАТО и Россией. Оно играет ключевую роль как морской маршрут для переброски войск, вооружения, боеприпасов и всего необходимого для укрепления обороны восточного фланга альянса.

Оно изобилует узкими проливами и стратегически важными островами, такими как шведский Готланд и датский Борнхольм, которые НАТО намерена использовать для борьбы против России. В случае конфликта эти острова могут стать плацдармами для проведения контрнаступательных операций.

К востоку от Балтийского моря расположены не только главный штаб Военно-морского флота России [Санкт-Петербург], но и Калининградская область — российский эксклав, зажатый между Польшей и Литвой.

Западные официальные лица обеспокоены тем, что в ближайшие несколько лет Москва может совершить нападение на одну из стран Прибалтики, входящих в НАТО. Это станет серьезным испытанием для способности альянса защищать восточный фланг.

Иными словами, Балтийское море — еще недавно ассоциировавшееся лишь с холодной погодой — рискует стать эпицентром следующего глобального конфликта.

Газета The Telegraph наблюдала за действиями морских пехотинцев у побережья Латвии в ходе учений Baltops — масштабных военно-морских маневров под руководством США, направленных на укрепление морской обороны восточного фланга НАТО.

Помимо строительства причалов для лодок, военные строители также возводили деревянные арктические бараки, которые могут использоваться как временные казармы, склады или командные пункты.

Примерно в 60 километрах к востоку другое подразделение военно-морской логистики расчищало дороги, используя взрывчатку C4 для устранения препятствий. Эти навыки считаются важными для подготовки к возможному конфликту в Балтийском регионе.

"Мы отрабатываем способность прибыть в заданный район, быстро развернуть лагерь и использовать эту базу как опорный пункт для проецирования боевой мощи", — заявил газете The Telegraph лейтенант-командир Коди Робертсон, наблюдая за строительством бараков в Лиепае — портовом городе на западном побережье Латвии.

Офицер по вопросам логистики отмечает, что обеспечение обороны Балтийского моря и окружающих его стран НАТО стало еще более важной задачей после вступления Финляндии и Швеции в альянс в 2023 и 2024 годах.

"Вступление Финляндии и Швеции в НАТО делает коллективную оборону и знание особенностей региона еще более важными для нас, — говорит он, отмечая, что расширение альянса стало прямым следствием начала конфликта на Украине. — Эти учения помогут нам лучше подготовиться к возможной войне".

Он добавляет, что подразделения Seabees готовы возвести и подготовить все необходимое для того, чтобы силы НАТО могли действовать в зоне конфликта, обеспечивая поддержку операции на всех этапах.

Если конфликт достигнет Балтийского региона, способность НАТО быстро доставлять снабжение и перебрасывать подкрепления на восточный фланг может стать решающим фактором в первые дни противостояния с Россией.

Окруженное странами НАТО — Германией, Польшей, Данией, Латвией, Литвой, Эстонией, Финляндией и Швецией — Балтийское море остается одним из ключевых транспортных узлов: здесь расположено около 200 портов, через которые проходит примерно 15% мирового грузооборота. В любой момент времени в его акватории находятся до двух тысяч судов.

Россия наращивает силы

Ранее в этом месяце датская телекомпания DR сообщила, что Москва увеличивает военное присутствие в стратегически важных районах Балтийского региона у границ Эстонии и Швеции. Спутниковые снимки показали, что Россия вырубила лесные массивы, чтобы освободить место для новых казарм, дивизий и военной техники.

В интервью газете The Telegraph бывший глава латвийской разведывательной службы SAB предупредил, что страны Прибалтики гораздо более уязвимы, чем Украина.

"Если посмотреть на страны Прибалтики, то мы гораздо более уязвимы, чем Украина, которая является большой страной с развитой и разветвленной резервной энергетической инфраструктурой", — заявил Янис Кажоциньш, ранее служивший офицером в британской армии, а затем возглавивший SAB.

Резервная энергетическая инфраструктура — это возможность страны сохранять работу энергосистемы даже в случае атак на ключевые объекты или стихийных бедствий.