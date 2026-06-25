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Военное обозрение

Нехватка средств стала причиной отказа Германии от серии фрегатов проекта F126

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Источник изображения: topwar.ru

Германия сворачивает свою амбициозную программу по строительству серии фрегатов F126, озвученные еще зимой слухи получают свое подтверждение. Об этом сообщает Financial Times.

Немецкий флот не получит на вооружение заказанные самые крупные боевые корабли со времен Второй мировой войны, правительство и Минобороны готовятся свернуть программу строительства фрегатов, списав все затраченные на нее средства. А это около 2 млрд евро.

Согласно данным немецких источников, проект столкнулся со множеством проблем, включая возросшую стоимость и срыв сроков поставки. Так что министр обороны Борис Писториус хочет закрыть его, однако пока непонятно, чем немцы планируют заменить новые фрегаты, ведь германский флот нуждается в обновлении. Одним из вариантов называется проект фрегатов Meko-200 от ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS). Если решение будет принято, то возможно строительство восьми фрегатов Meko-200 вместо шести F126.

Писториус планирует выйти из крупнейшего в истории ВМФ проекта по созданию вооружений… Глава министерства обороны намеревается прекратить реализацию проекта по строительству фрегатов типа F126, который сопряжен со множеством проблем.

В 2020 году немцы запустили программу строительства четырех фрегатов проекта F126, затем добавили в серию еще два. Планировалось, что первый корабль германские ВМС получат в 2028 году, а последний в 2032.

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Страны
Германия
Компании
ThyssenKrupp
Проекты
2020-й год
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