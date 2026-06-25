MWM: новый Ту-160М стал одним из самых дальнобойных бомбардировщиков в мире

Новый российский ТУ-160 является одним из самых дальнобойных бомбардировщиков в мире. Об этом 22 июня сообщил американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

«Ту-160М также обладает исключительной дальностью полета и выносливостью, а новые двигатели НК-32-02 снижают расход топлива и увеличивают дальность действия, делая самолет одним из самых дальнобойных стратегических бомбардировщиков в мире», — отмечает издание.

Подчеркивается, что Ту-160М обладает непревзойденной скоростью и высокой грузоподъемностью. Самолет способен наносить удары по целям, оставаясь далеко за пределами зон действия систем противовоздушной обороны (ПВО) противника. По мнению авторов материала, недавняя модернизация этих самолетов и расширение их производства существенно повышают потенциальную угрозу для НАТО в случае конфликта.

Военный эксперт Юрий Кнутов в тот же день заявил, что российские бойцы имеют в своем распоряжении различные системы, предназначенные для борьбы с британскими ракетами Crossbow, поставки которых обсуждаются для Украины. Он отметил, что сбить британскую ракету, используемую Вооруженными силами Украины, сможет почти любое соответствующее российское оружие.