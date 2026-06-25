Песков рассказал о роли ядерного сдерживания

Песков: Россия видит, что ядерное сдерживание работает

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Ядерное сдерживание действует в мировом поле и остается важным фактором обеспечения международной безопасности, Россия это осознает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Оно (ядерное сдерживание - ред.) действует. Я хочу сказать, что мы понимаем это в Российской Федерации однозначно, и в настоящий момент это является краеугольным камнем в международной безопасности", - сказал Песков на выступлении в рамках научно-экспертного форума "Примаковские чтения".