Ростех представил на «Инженерах будущего» новые модификации комплексов «Депеша»

На форуме демонстрируются версии со снегоотвалом для уборки снега, а также с мишенным комплексом для занятий по боевой подготовке

Холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех впервые продемонстрировал новые модификации наземного робототехнического комплекса «Депеша-3». Они могут использоваться как для боевой подготовки, так и в гражданской сфере. Техника представлена в составе экспозиции холдинга на Международном молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего».

Эти роботы сегодня отлично зарекомендовали себя в зоне проведения специальной военной операции. Техника подтверждает свои характеристики, доставляя грузы и эвакуируя раненых в сложных условиях. При этом холдинг «Высокоточные комплексы» продолжает всесторонние испытания «Депеши-3» с различными боевыми модулями.

«Робототехнические комплексы сегодня становятся эффективным инструментом решения задач без непосредственного участия человека. Поэтому наши „Высокоточные комплексы“ развивают „Депешу“ как универсальную платформу, на которую можно установить самое разное оборудование, в том числе для применения в гражданской сфере. На форуме мы представляем ее новейшие версии — модификацию для уборки снега, а также наземный дрон с мишенным комплексом, который используется на занятиях по боевой подготовке и на соревнованиях по стрелковым дисциплинам», — отметили в Ростехе.

Робот со снегоотвалом предназначен для нужд дорожно-транспортного хозяйства, уборки или расчистки снега на дорогах, промышленных объектах, а также в парках и скверах.

«„Депеша-3“ хорошо защищена от пыли и влаги. За счет малых габаритов и высокой маневренности комплекс можно применять в условиях ограниченного пространства. Кроме того, наземного робота можно оснастить различным оборудованием для выполнения дорожно-хозяйственных работ», — отметили в холдинге «Высокоточные комплексы».

Форум «Инженеры будущего — 2026» проходит в Тульской области. Мероприятие организовано Союзом машиностроителей России. Ростех представляет на форуме несколько десятков экспонатов разработки холдингов «Росэл», «Высокоточные комплексы», «Технодинамика» и Объединенной двигателестроительной корпорации.