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ЦАМТО

ВМС КНДР приняли на вооружение эскадренный миноносец "Чхве Хен"

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Эсминец "Чхве Хён", КНДР
Эсминец "Чхве Хён", КНДР.
Источник изображения: KCNA

ЦАМТО, 24 июня. На военно-морской базе Нампхо 23 июня состоялась церемония официального принятия на вооружение ВМС КНДР многоцелевого эсминца с управляемым ракетным оружием (УРО) "Чхве Хен" (51).

В церемонии принял участие лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Эсминец "Чхве Хен" – головной корабль одноименного класса, заложен и построен на военной судостроительной верфи в Нампхо. Спуск на воду состоялся 26 апреля 2025 года в присутствии Ким Чен Ына. Строительство корабля заняло около 400 суток. После спуска на воду корабль прошел 14-месячный цикл испытаний, в ходе которых были проверены все системы вооружения и мореходные характеристики. В мае 2026 года Ким Чен Ын провел инспекцию корабля на борту и установил сроки передачи флоту – середина июня 2026 года.

Корабль имеет стандартное водоизмещение около 5000 т и длину 142-144 м, являясь наиболее крупным надводным боевым кораблем, когда-либо построенным в КНДР. Состав вооружения включает 74 вертикальные пусковые установки (ВПУ) четырех типоразмеров: малые ячейки (32 ед.) для зенитных ракет, средние ячейки для крылатых ракет, в том числе стратегических крылатых ракет большой дальности типа "Хвасаль-2", крупные и сверхкрупные ячейки, предположительно, предназначенные для баллистических ракет типа "Хвасон-11". Артиллерийское вооружение представлено орудийной установкой калибром ориентировочно 127 мм, двумя шестиствольными 30-мм автоматическими артиллерийскими установками типа АК-630, а также зенитным ракетно-артиллерийским комплексом ближнего действия, конструктивно близкому к российскому "Панцирь-МЕ". Корабль оснащен радиолокационным комплексом с четырьмя неподвижными антеннами с фазированной решеткой (АФАР).

В своем выступлении на церемонии Ким Чен Ын заявил, что "флот превращается в полноценный род войск, оснащенный стратегическими средствами", и что программа оснащения ВМС ядерным оружием "точно следует запланированному курсу". Кроме того, глава государства поставил задачу в течение ближайших пяти лет ежегодно вводить в строй по два корабля класса "Чхве Хен". Ким Чен Ын также анонсировал скорый ввод в строй второго корабля серии – эсминца "Кан Кон".

Параллельно в Нампхо ведется строительство третьего корабля того же класса. Инспекцию его строительства Ким Чен Ын провел в марте 2026 года.

В соответствии с заявленными планами, до 2032 года на верфях КНДР планируется заложить до 12 эскадренных миноносцев УРО класса "Чхве Хен".

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Страны
КНДР
Продукция
96К6 Панцирь-С1
АК-630 Ласка
Панцирь-МЕ
Персоны
Ким Чен Ын
Проекты
АФАР
Ядерный щит
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