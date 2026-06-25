Финляндия закупит системы противодействия дронам и разместит их на границе с Россией

ЦАМТО, 24 июня. Пограничная охрана Финляндии сообщила, что закупит системы противодействия беспилотникам и разместит их на границе с Россией и вдоль побережья, передает "РИА Новости".

Власти Финляндии после инцидентов с упавшими в стране украинскими дронами выделили Пограничной охране 44 млн. евро на закупку таких средств, напоминает агентство.

"Пограничная охрана закупит системы противодействия беспилотникам", – говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

По информации пресс-службы Погранохраны, "наиболее важные районы" получат такие системы в течение 2026 года, а более полное покрытие будет обеспечено в 2027-2029 гг. На эти цели также планируется направить 36 млн. евро, которые Финляндия запрашивает у ЕС.