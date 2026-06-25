Радев: Болгария достигла предела возможностей по оказанию военной помощи Украине

ЦАМТО, 24 июня. Болгария достигла предела возможностей по предоставлению Украине военной или финансовой поддержки сверх уже согласованных условий, заявил премьер-министр страны Румен Радев.

Так глава правительства ответил на депутатский запрос бывшего премьера Николая Денкова, передает "РИА Новости".

"После 13 пакетов военной поддержки Болгария достигла предела того, что она может предоставить из ресурсов Вооруженных сил без ущерба для национальной обороны", – заявил Р.Радев, которого цитирует Болгарское национальное телевидение (БНТ).

Премьер добавил, что прекращение передачи помощи со стороны болгарской армии не означает прекращения поддержки по другим направлениям и прекращения деятельности болгарской оборонной промышленности.

Две недели назад Р.Радев уже заявлял, что правительство страны прекращает поставки оружия Украине.