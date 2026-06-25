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ЦАМТО

ЦАМТО: решение Трампа по производству оружия на автозаводах вызвано истощением арсеналов

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GM
Компания "General Motors".
Источник изображения: stockspy.ru

ЦАМТО, 24 июня. Решение президента США Дональда Трампа о перепрофилировании автозаводов Ford и General Motors под производство КР Tomahawk и комплексов Patriot вызвано истощением американских арсеналов после войны с Ираном.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее Д.Трамп заявил журналистам в Белом доме, что американские автоконцерны начнут производить оружие, включая ракеты Tomahawk и комплексы Patriot. По его словам, General Motors и Ford уже проявили заинтересованность и имеют свободные мощности для перепрофилирования.

"Стремление президента Трампа развернуть дополнительные мощности по производству ракет Tomahawk и зенитных ракетных комплексов Patriot PAC-3 обусловлено существенным израсходованием арсеналов этого оружия у американской армии в ходе войны с Ираном", – сказал И.Коротченко.

По его оценке, такое решение носит вынужденный характер и связано с тем, что цикл производства современных систем ПВО и ракет к ним требует значительного времени.

"Ограниченные возможности по выпуску таких систем существующими предприятиями ВПК США заставляют Трампа искать альтернативные производства", – пояснил директор ЦАМТО.

И.Коротченко отметил, что аналогичная картина складывается и в Европе, где на базе немецких автоконцернов, потерявших позиции на мировом рынке, в том числе из-за санкций против России, Берлин также намерен развернуть производство вооружений.

По его словам, ставка на автопроизводителей объясняется готовыми корпусами, инфраструктурой и квалифицированными кадрами. Однако перепрофилирование и оснащение новым оборудованием займет время.

"Очевидно, понадобится как минимум несколько лет, года три или больше, для подготовки таких производств и обучения персонала. Поэтому озвученные Трампом меры носят отложенный характер и призваны в максимально короткие сроки компенсировать израсходованные арсеналы", – подчеркнул И.Коротченко.

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Страны
Германия
Иран
Россия
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Patriot ЗРК
Компании
GM
Персоны
Трамп Дональд
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