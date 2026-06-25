ВМС Румынии приняли корвет класса Hisar турецкой постройки

ЦАМТО, 24 июня. На верфи Istanbul Naval Shipyard в Стамбуле 20 июня состоялась церемония, в ходе которой ВМС Турции и Румынии были переданы два новых однотипных боевых корабля класса Hisar.

В мероприятии приняли участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Румынии Никушор Дан.

Командование ВМС Румынии приняло корабль (261) Contraamiral August Roman (CAm. Roman), который оно классифицирует как корвет. В свою очередь, командованию Турции был передан первый патрульный корабль класса Hisar, (P1221) Kochisar.

Корвет, переданный Румынии, изначально предназначался для ВМС Турции.

Корабли класса Hisar спроектированы для выполнения широкого спектра задач в мирное и военное время, включая сбор информации, наблюдение и разведку, защиту исключительной экономической зоны, обеспечение безопасности на море, проведение поисково-спасательных операций и поддержку операций по оказанию гуманитарной помощи.

Contraamiral August Roman построен компанией ASFAT на той же верфи, что и (P1221) Kochisar, и фактически представляет собой головной корабль класса Hisar, (P1220) Akhisar. Ожидается, что новый корвет усилит боевые возможности ВМС Румынии в Черном море. Турецкие официальные лица подчеркнули, что поставка Contraamiral August Roman является первым случаем экспорта построенного в Турции боевого корабля в страну, являющуюся одновременно членом НАТО и Европейского союза.

После поставки Contraamiral August Roman будет оснащен дополнительным оборудованием и вооружением, в соответствии с требованиями ВС Румынии. Наиболее существенной модификацией станет установка ПКР NSM (Naval Strike Missiles) норвежского производства.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2025 года Высший совет обороны Румынии одобрил проект оснащения ВМС страны новым кораблем типа "легкий корвет". Министерству национальной обороны Румынии было поручено инициировать необходимые шаги для реализации данного приобретения. Парламент Румынии одобрил приобретение корабля класса Hisar на совместном заседании палат 8 сентября 2025 года.

Министерство национальной обороны Румынии заключило с консорциумом турецких компаний ASFAT (Military Factory and Shipyard Management Inc.) контракт на поставку легкого корвета класса Hisar 3 декабря 2025 года. Стоимость заказа составляет 223 млн. евро. Помимо самого корвета, соглашение предусматривает обучение экипажа и пакет логистической поддержки.

Спуск на воду двух построенных для ВМС Турции кораблей класса Hisar, (P1220) Akhisar и (P1221) Kochisar, состоялся на предприятии Istanbul Naval Shipyard в сентябре 2023 года. Всего для ВМС Турции заказаны 10 патрульных кораблей серии, которые будут построены на базе измененного проекта корвета класса Ada в рамках программы MILGEM (Milli Gemi Projesi). Румынские власти называют платформу легким корветом, поскольку планируемая конфигурация вооружения корабля будет отличаться от используемой на турецком патрульном корабле.

Спроектированные для выполнения различных задач корабли класса Hisar строятся по концепции "адаптирован для оснащения, но не оснащен", что позволяет интегрировать дополнительные системы обнаружения и вооружения на более позднем этапе, в соответствии с требованиями заказчика.

Длина корабля составляет 99,56 м, ширина – 14,42 м, водоизмещение – около 2300 т. Корабли оснащены комбинированной ГЭУ CODELOD, развивают максимальную скорость 24 узла. Дальность хода – 4500 морских миль на скорости 12 узлов.

На момент спуска на воду оба турецких корабля были оснащены 76-мм АУ, двумя ДУМВ с 12,7-мм пулеметами, а также РЛС управления огнем Cenk 100-N компании Aselsan и РЛС Akrep 100-N. Конструкция предусматривает наличие пространства и интерфейсов для установки дополнительных систем вооружения, включая противокорабельные ракеты, ЗАК и противолодочные ракеты.