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Армия США в ближайшие 4–6 недель развернёт как минимум два специализированных полигона, где будут воссозданы реальные условия боевых действий. Что интересно, речь идёт о полигонах, на которых будут использоваться «условия украинского конфликта», включая, как отмечается, интенсивное применение радиоэлектронной борьбы, массовое использование дронов и средств борьбы с ними.

Министр вооружённых сил США Дэн Дрисколл подчеркнул, что на новых полигонах солдаты смогут тренироваться совместно с разработчиками техники.

Кроме того, рассматривается создание глобального полигона для более крупных испытаний, в том числе - испытаний гиперзвукового оружия.

В военном ведомстве США открыто признают необходимость разработки дешёвых перехватчиков для затяжной войны на истощение - в отличие от дорогостоящих систем вроде Patriot. Президент Дональд Трамп вновь проведёт встречу с ведущими оборонными компаниями, требуя резко ускорить производство.

Украинский конфликт активно используется Западом как полигон для отработки современных тактик, стратегий и технологий ведения войны. Полученные в реальных боях данные позволяют американской армии быстро адаптировать свою доктрину, тестировать оборудование в условиях, максимально приближенных к современному высокотехнологичному конфликту, и искать оптимальное сочетание высокотехнологичных систем с недорогими массовыми решениями. По сути, всё это - отработка продолжения войны против России.