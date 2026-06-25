Умная защита бронетехники: ATHENA, TAPS и LAPS.

Компания Plasan Sasa Ltd., исторически являющаяся одним из ведущих специалистов по бронетехнике в западном мире, постоянно ищет новые технологии и материалы для улучшения защиты бронетехники. Ею анонсировано три новых продукта, охватывающие все возможные угрозы: прямой огонь, атака сверху и подрыв.

Энергетическая броня ATHENA

ATHENA («Афина») – это аббревиатура, означающая усовершенствованную утолщенную энергетическую броню. Она выпускается в виде модулей, которые устанавливаются на транспортное средство таким же образом, как устанавливаются плитки взрывоопасной динамической защиты (ERA) или невзрывоопасной реактивной брони (NERA). Основное отличие плитки на основе взрывчатки заключается в том, что ATHENA не содержит энергетических материалов. Согласно разработчику, модуль, состоящий из композитной брони с расширяющимися прослойками, поглощает энергию летящего снаряда и физически расширяется, создавая очень надежный механизм защиты от всех видов кумулятивных зарядов. Компания протестировала ATHENA также на противотанковых снарядах среднего калибра и измерила реакцию расширяющегося материала на них, чтобы понять, как их обезвредить.

Система защиты бронетехники ATHENA

Утверждается, что «Афина» эффективна против кумулятивных зарядов и кумулятивных снарядов взрывного действия определенного калибра, а также кинетических стержней длиной 30/35 мм. Она обеспечивает защиту до уровня 6+ согласно стандарту STANAG 4569.

Разумеется, ATHENA работает в сочетании с базовой броней машины и пассивным дополнительным бронированием, которое часто называют «комплектом B», где ATHENA представляет собой внешний слой, или «комплектом C». По словам представителей Plasan, модуль, в который попал снаряд требует замены, но это несложная операция.

При этом в компании пояснили, что, в отличие от ERA/NERA, при попадании в модуль ATHENA повреждения носят локальный характер, поэтому оставшаяся часть модуля все еще способна противостоять дальнейшему обстрелу.

Модули ATHENA разрабатываются в соответствии с площадью транспортного средства, которое они должны защищать, и набором угроз, указанных заказчиком. Таким образом, стандартной толщины и стандартной плотности не существует. Ориентировочная толщина может составлять от 100 до 300 мм, а плотность — от 200 до 300 кг/м2.

Улавливание энергии приближающегося снаряда вместо его подрыва значительно снижает риски для пехоты, действующей вблизи боевой техники, что является одной из типичных проблем плиток ERA/NERA. Кроме того, значительно упрощаются все логистические операции (транспортировка, хранение и техническое обслуживание), а также положительно сказывается на общей организации и безопасности ремонтных работ.

Компания Plasan считает, что ATHENA находится на 7-м уровне технологической готовности, и в настоящее время работает с армиями двух государств, которые предложили два разных каталога угроз. В конце мая 20026 года в Европе прошли испытания, и компания рассчитывает получить первый заказ через несколько месяцев.

Защита бронетехники от атак сверху

Еще одной серьезной угрозой для бронетехники, действующей на поле боя, являются суббоеприпасы и осколки, доставляемые по воздуху, а также огонь с закрытых позиций и дроны.

Защита бронетехники TAPS

Для противодействия этим угрозам компанией Plasan разработана легкая система защиты от атак сверху (Top Attack Protection System, TAPS), удельная масса которой составляет всего 17 кг/м2. Она устанавливается поверх пассивной дополнительной брони и представляет собой ковер с шипами из неизвестного материала, предположительно из полужесткой резины, по которому может ходить личный состав, не повреждая его. По утверждению разработчика, защита TAPS успешно прошла испытания в армиях многих западных стран и в настоящее время используется в нескольких программах по созданию боевых бронированных машин.

Защита экипажа от мин и СВУ

LAPS – система активной защиты ног (Leg Active Protection System, LAPS). Одно из самых распространенных повреждений при взрыве под днищем машины — перелом большой берцовой кости, из-за которого раненый солдат выбывает из строя. Это серьезная проблема, поскольку мины и СВУ обычно используются для засад.

Пассивная защита бронетехники обычно состоит из нескольких слоев: V-образного днища, затем раздельного пола, который позволяет избежать передачи ускорения солдатам в задней части транспортного отсека, и, наконец, энергопоглощающих сидений.

Технология защиты LAPS

По мнению израильских специалистов, такое решение имеет несколько недостатков: оно увеличивает массу — как напрямую, из-за плавающего пола, который добавляет несколько килограммов, так и косвенно, из-за того, что такая конструкция увеличивает высоту автомобиля на 120–150 мм, а значит, и толщину брони, что опять же увеличивает массу. Кроме того, чем выше машина, тем заметнее она для противника, а дополнительная масса увеличивает расход топлива.

Чтобы разорвать эту негативную тенденцию к увеличению массы, компания Plasan разработала систему, позволяющую поднимать ноги солдат, не давая им касаться пола. Это позволяет обойтись без «парящего» пола и, как следствие, без увеличения высоты.

В ассортименте компании есть энергопоглощающие сиденья для водителей, командиров/стрелков и перевозимых военнослужащих. Поэтому в процессе создания защиты инженеры компании работали над сиденьями. Согласно описанию, при взрыве сверхбыстрые датчики посылают сигналы в электронный блок, который за миллисекунды с помощью алгоритмов определяет, что произошел взрыв, и активирует эффектор. Он расположен в основании сиденья, глубина которого на несколько сантиметров больше стандартной. В этом дополнительном пространстве находится механизм, который за миллисекунды приподнимает ноги пассажира, прежде чем деформация пола достигнет его ступней. Никаких дополнительных подробностей не сообщается.

В ближайшее время Plasan планирует оснастить энергопоглощающие сиденья своей разработки системой LAPS.

Источник: Eeuropean Defence Review