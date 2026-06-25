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Военное обозрение

Китай вышел на первое место в мире по мощности суперкомпьютера

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Источник изображения: topwar.ru

Китай занял лидирующую позиции в списке обладателем самыми мощными суперкомпьютерами в мире. Система LineShine, расположенная в Национальном центре суперкомпьютеров в Шэньчжэне, обошла американский El Capitan и заняла первую строчку обновлённого рейтинга Top-500.

LineShine достиг производительности 2,198 экзафлопса (квинтиллионы операций в секунду). Это делает его самым быстрым суперкомпьютером на планете. В отличие от большинства современных лидеров, ориентированных на задачи искусственного интеллекта, LineShine полностью построен на обычных процессорах и не использует графические ускорители.

Энергопотребление системы составляет около 42,2 мегаватта. Несмотря на внушительную мощность, это относительно экономичный показатель для машин такого класса.

Суперкомпьютеры уровня LineShine применяются в критически важных областях науки и обороны. Они позволяют проводить сложнейшие симуляции: моделировать климатические изменения, ускорять медицинские открытия и разработку новых лекарств, рассчитывать ядерные процессы, прогнозировать поведение сложных систем и проводить виртуальные испытания оружия без реальных взрывов.

Эксперты отмечают, что появление Китая на первом месте в рейтинге Top-500 (в ряде случаев это называют возвращением на 1-у строчку) подчёркивает растущий технологический потенциал страны в области высокопроизводительных вычислений. Второе место занял упомянутый американский El Capitan (Национальная лаборатория Лоуренса Ливермора), за ним следуют ещё два американских суперкомпьютера.

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