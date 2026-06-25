Хватка кадров: российские инженеры создали комплекс для перехвата видео с FPV-дронов

Детектор обнаруживает каналы связи летательных аппаратов и предупреждает об угрозе с воздуха

Российские инженеры разработали детектор «Диспетчер», который позволяет обнаруживать FPV-дроны противника по видеоканалу управления и получать изображение с их бортовых камер. Устройство отображает картинку, которую оператор беспилотника видит в очках виртуальной реальности, что дает возможность определять район работы дрона и оперативно принимать меры противодействия. По словам разработчиков, комплекс уже используется российскими подразделениями в зоне специальной военной операции.

Как работает детектор FPV-дронов «Диспетчер»

В полный комплект «Диспетчера» входят пульт, антенны и станция управления с двумя дисплеями. На одном из них высвечиваются все обнаруженные в зоне действия устройства аналоговые видеосигналы. Для того, чтобы перехватить один из них оператору остается выбрать нужный — после этого на второй экран начнет поступать видеопоток с дрона противника, рассказал «Известиям» представитель компании — разработчика прибора «Аналогов Нет».

Фото: t.me/analogovnetru Источник изображения: iz.ru

Новинка также помогает перехватывать сигналы и находить стационарные видеокамеры, которые противник устанавливает на переднем крае для отслеживания оперативной обстановки на земле.

Разработчики отмечают, что изделие максимально упрощено в эксплуатации и не требует специальных знаний в области электроники. Использовать его может военнослужащий без профильной подготовки.

При необходимости комплекс способен работать в автоматическом режиме. В этом случае он самостоятельно выбирает диапазон частот, обнаруживает доступные сигналы и выводит на экран изображение от наиболее мощного источника.

— Мы исходим из того, что самый мощный сигнал, как правило, принадлежит наиболее близкой и потенциально опасной цели, — пояснил представитель компании-разработчика.

«Диспетчер» создавался специально для применения в боевых условиях. Встроенный аккумулятор обеспечивает от 8 до 12 часов непрерывной работы.

Фото: t.me/analogovnetru Источник изображения: iz.ru

Для экономии энергии устройство автоматически отключает экран в режиме ожидания. Кроме того, предусмотрено несколько вариантов питания.

— В изделии предусмотрены как разъем USB-C, так и XT-60. Делая два зарядных разъема, мы учитывали, что того или иного типа в зоне СВО может не оказаться под рукой. Также устройство может работать и от обычных батареек, — отметил представитель компании-разработчика.

Дальность обнаружения и характеристики

Детектор выпускается в двух вариантах исполнения. Первый оснащен ремнями для ношения на руке. Второй комплектуется подставкой для стационарного использования или установки в транспортном средстве.

В оба комплекта штатно входят мощные антенны, усиливающие работу детектора.

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников Источник изображения: iz.ru

По словам разработчиков, радиус работы устройства зависит от рельефа местности и погоды.

— В обычных условиях детектор позволяет отслеживать обстановку в радиусе одного километра, — пояснил он. — Но много зависит от мощности передатчиков с ретрансляторов. Нам удавалось зафиксировать цели на удалении около 40 км.

Новый детектор дронов «Диспетчер» уже используется в зоне проведения СВО российскими подразделениями, рассказал представитель компании-разработчика прибора «Аналогов Нет».

Он пояснил, что их приборы хорошо зарекомендовали себя среди наших бойцов, действующих непосредственно на переднем крае.

«Глаза» для ПВО

Борьба с дронами сейчас — это одна из главных задач в зоне проведения спецоперации. Ключевую роль в ее решении играют именно средства радиоэлектронной борьбы. И заявленные возможности нового устройства позволят эффективно уничтожать ударные тактические беспилотниками противника, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Литовкин.

— Владение «картинкой» с БПЛА позволяет понять, где он находится. Когда мы видим знакомую местность с экрана устройства, у нас появляется возможность быстро принять необходимые меры по уничтожению не только единичных аппаратов, а целых роев беспилотников-камикадзе. Одну машину позволит «ослепить» детектор. Для уничтожения роя можно отправить дроны-перехватчики либо мобильную огневую группу, которая поразит их огнем из стрелкового оружия, — объяснил в разговоре с «Известиями» военный эксперт Юрий Кнутов.

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев Источник изображения: iz.ru

Перехват видеосигнала ударных БПЛА противника позволит более эффективно работать не только расчетам дронов-перехватчиков, но и подразделениям радиолокационной борьбы и мобильным огневым группам со стрелковым оружием, отметили военные эксперты.

Однако детектор можно использовать не только в интересах ПВО.

— Устройство может применяться и обычными пехотными подразделениями, — отметил Юрий Кнутов. — Благодаря ему бойцы будут иметь понимание, находится ли в их районе дрон противника или нет. Это поможет им быстрее принять меры по маскировке, либо уничтожению вражеского аппарата.

Теперь главная задача — обеспечить им как можно больше подразделений, отметили эксперты.

— Такие технологии нужно как можно быстрее принимать на вооружение и максимально насыщать ими боевые подразделения, — подытожил Виктор Литовкин.

Новая техника для противодействия беспилотникам

Новые средства борьбы с дронами и необходимая для этого техника регулярно поступают в армию. «Известия» писали, что была разработана специальная версия транспортера «Пластун-ТТМ» для установки на нем зенитных пулеметов на турелях.

Фото: пресс-служба «Русские вездеходы Пластун» Источник изображения: iz.ru

Машины уже прошли все необходимые испытания в 21-м Научно-исследовательском испытательном институте военной автомобильной техники в Московской области. На них они подтвердили свои характеристики и надежность.

Гражданские машины часто требуют дополнительных модификаций для установки пулеметов, что увеличивает их массу и снижает надежность при эксплуатации. «Пластун» получил жесткий каркас, что позволяет без доработок устанавливать на нем 12,7-миллиметровые пулеметы «Утес» или 7,62-миллиметровые пулеметы ПКМ и ПКТ.

С учетом того что ВСУ старается прокладывать маршруты для своих дальнобойных дронов через труднодоступные территории, новая техника позволит российским войскам более эффективно противостоять этим угрозам. «Пластун» сможет действовать в условиях, где другие машины не смогут пройти, позволяя перекрыть опасные направления, невзирая на качество дорог или их отсутствие.

Максим Высочин

Богдан Степовой

Андрей Буевич