Европа уже давно стала стороной украинского конфликта, заявили в АдГ

Крупалла: Европа давно стала стороной украинского конфликта

БЕРЛИН, 23 июн - РИА Новости. Сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла заявил, что Европа уже давно стала стороной украинского конфликта.

"Пакет на 90 миллиардов евро (для Украины - ред.) и новые санкции против России - вот что стоит на повестке дня… Европа уже давно не нейтральный посредник, а сторона конфликта", - сказал Крупалла на совместной пресс-конференции с другим сопредседателем АдГ Алисой Вайдель. Трансляция велась на YouTube-канале парламентской фракции АдГ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник заявил, что все надежды на Запад как честного посредника в урегулировании конфликта на Украине провалились, их нет нужды воспринимать всерьез.

Ранее еврокомиссар Валдис Домбровскис сообщил, что Еврокомиссия и Украина подписали меморандум о взаимопонимании по выделению Киеву кредита на 90 миллиардов евро на 2026 и 2027 годы.