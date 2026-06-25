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РИА Новости

Европа уже давно стала стороной украинского конфликта, заявили в АдГ

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Флаги Украины и Европейского союза
Флаги Украины и Европейского союза.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Крупалла: Европа давно стала стороной украинского конфликта

БЕРЛИН, 23 июн - РИА Новости. Сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла заявил, что Европа уже давно стала стороной украинского конфликта.

"Пакет на 90 миллиардов евро (для Украины - ред.) и новые санкции против России - вот что стоит на повестке дня… Европа уже давно не нейтральный посредник, а сторона конфликта", - сказал Крупалла на совместной пресс-конференции с другим сопредседателем АдГ Алисой Вайдель. Трансляция велась на YouTube-канале парламентской фракции АдГ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник заявил, что все надежды на Запад как честного посредника в урегулировании конфликта на Украине провалились, их нет нужды воспринимать всерьез.

Ранее еврокомиссар Валдис Домбровскис сообщил, что Еврокомиссия и Украина подписали меморандум о взаимопонимании по выделению Киеву кредита на 90 миллиардов евро на 2026 и 2027 годы.

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