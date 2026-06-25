Путин: НАТО готовит войну против России

НАТО ведет подготовку к войне против России, передает Welt слова Владимира Путина. Если раньше дело ограничивалось финансовой и военной поддержкой Киева, то теперь ситуация близка к эскалации. Нагляднее всего об этом говорят растущие военные бюджеты Запада.

Глава Кремля Владимир Путин утверждает, что Россия не представляет военной угрозы, и критикует наращивание военного потенциала в странах Североатлантического альянса и Европейского союза.

Владимир Путин обвинил НАТО в подготовке к войне против России. До сих пор страны западного альянса ограничивались поддержкой Украины, заявил Путин в Кремле перед выпускниками российских военных учебных заведений. Теперь на Западе открыто говорят о том, "что они готовятся к войне с нами, наращивают военные и наступательные бюджеты".

Чтобы оправдать милитаризацию, страны НАТО и ЕС используют ложные утверждения о мнимой военной угрозе со стороны России, заявил Путин, согласно информации Кремля. Почти 40% расходов российского бюджета направляется на нужды вооруженных сил, оборонную промышленность и обеспечение безопасности.

По словам Путина, Москва выступает за многополярную систему международных отношений, которая гарантирует военную безопасность каждого государства. "Мы готовы оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы", — предупредил российский лидер.