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Путин обвиняет НАТО в подготовке к войне против России (Die Welt, Германия)

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Встреча Владимира Путина с выпускниками вузов силовых ведомств
Встреча Владимира Путина с выпускниками вузов силовых ведомств.
Источник изображения: © РИА Новости Юрий Кочетков

Путин: НАТО готовит войну против России

НАТО ведет подготовку к войне против России, передает Welt слова Владимира Путина. Если раньше дело ограничивалось финансовой и военной поддержкой Киева, то теперь ситуация близка к эскалации. Нагляднее всего об этом говорят растущие военные бюджеты Запада.

Глава Кремля Владимир Путин утверждает, что Россия не представляет военной угрозы, и критикует наращивание военного потенциала в странах Североатлантического альянса и Европейского союза.

Владимир Путин обвинил НАТО в подготовке к войне против России. До сих пор страны западного альянса ограничивались поддержкой Украины, заявил Путин в Кремле перед выпускниками российских военных учебных заведений. Теперь на Западе открыто говорят о том, "что они готовятся к войне с нами, наращивают военные и наступательные бюджеты".

Чтобы оправдать милитаризацию, страны НАТО и ЕС используют ложные утверждения о мнимой военной угрозе со стороны России, заявил Путин, согласно информации Кремля. Почти 40% расходов российского бюджета направляется на нужды вооруженных сил, оборонную промышленность и обеспечение безопасности.

По словам Путина, Москва выступает за многополярную систему международных отношений, которая гарантирует военную безопасность каждого государства. "Мы готовы оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы", — предупредил российский лидер.

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Германия
Россия
Украина
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Путин Владимир
Проекты
NATO
Военные учения
Евросоюз
1 комментарий
№1
25.06.2026 02:16
Мне  кажется,  что в многополярном  мире все равно будут происходить объединения и переблокировки.Так в результате трагедии последовавшей за развалом СССР исчез  Варшавский  договор.Потерялся смысл НАТО.Однако с  течением  времени наблюдается рост за счет бывших членов Варшавского договора блока НАТО.Целый ряд стран предали коммунизм и  перешли на сторону врага  это Польша,Чехия,Словакия,Румыния,Болгария,Венгрия,Югославия после ударов Тамагавками в 1989г и т.д. Какую  линию выбрать  нашему президенту? Казалось бы пол России предало коммунизм и было еще  и партнерство во имя мира ,которое приглашало на службу к себе  бывших офицеров СССР.Дескать вступай Путин в НАТО.Почему же тогда  мы подвергли     анафеме свои ЯС а США и иже с ними нет.Почему же тогда  началось продвижение НАТОвской системы ПРО на Восток? Правда есть и  еще на ВПК который иллюзий  не питал и создал для  главы нашего государства аргумент во внешней политике- это его стратегическая  ядерная  триада.Хитрожопые в Брюсселе спровоцировали нам конфликт на Украине ,за которым уже стоит пол Европы.В политике прав  сильнейший .У нас есть силы и многострадальный народ.Путин прав.Воевать придется с НАТО.А вот зачинщики  Зеленский и кое кто в Брюсселе сядут на электрический  стул.Это последствия Варшавского договора ,есть еще AUKUS, у нас БРИКС,ШОС,ОДКБ для нормального противодействия нужны взамодействие и учения.Я думаю JPM меня поддержит.
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