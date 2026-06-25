«Ростех» сообщил об усовершенствовании танка Т-90 на основе опыта СВО

«Ростех»: Т-90 дорабатывают на основе отзывов танкистов на СВО

Основной танк российских войск Т-90 «Прорыв» улучшается специалистами на основе обратной связи бойцов РФ из зоны спецоперации (СВО). Об этом 23 июня сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

«Т-90 — танк известный. Он стал более мощный, более защищенный. Этот процесс не останавливается. Машина продолжает совершенствоваться. Наши специалисты улучшают технику, исходя из новых задач, поступающих с передовой», — написано в сообщении в Telegram-канале.

Заместитель гендиректора госкорпорации Николай Волобуев отметил, что знания бойцов СВО, имеющих реальный опыт работы с техникой, очень полезны для обновления техники и создания новых образцов.

В сообщении уточняется, что за последние несколько месяцев на танке была значительно доработана система радиоэлектронной борьбы. Отмечается, что к обороне верхней полусферы добавили дополнительную защиту моторно-трансмиссионного отсека.

Пресс-служба также сообщила, что на Уралвагонзаводе продолжается работа над усовершенствованием защиты танка, а также над улучшением его эксплуатационных и технических характеристик. Акцент сделан на повышении выживаемости танков и безопасности экипажа.

В «Ростехе» 7 мая заявили, что российские танки Т-90М, Т-72Б3М и Т-80БВМ можно считать лучшими серийными танками в мире. Об этом говорилось в материалах ко встрече главы «Ростеха» Сергея Чемезова с президентом РФ Владимиром Путиным. Отмечалось, что эти танки максимально приспособлены к современным условиям боя.

Путин на этой же встрече отметил, что «Ростех» продемонстрировал очень хороший рост объема гражданской продукции в условиях специальной военной операции (СВО). Чемезов отметил, что прибыль госкорпорации за 10 лет увеличилась в четыре раза. В целом выручка по гражданской продукции составила 1 трлн 120 млрд рублей.