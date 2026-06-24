Заряженный воздух: как рухнула логистика ВСУ под Красным Лиманом

Контроль над «малым небом» позволил российским подразделениям нарушить снабжение украинского гарнизона

Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения и ведут активные штурмовые действия в районах Константиновки и Красного Лимана. В последнем, по данным военных, украинский гарнизон оказался в тяжелом положении: у подразделений ВСУ заканчиваются боеприпасы, не хватает воды и продовольствия. Российские части продвигаются в северо-западной части города. За сутки они заняли пять опорных пунктов противника и очистили от украинских вооруженных формирований 52 здания, сообщили в Минобороны РФ. Подразделения группировки войск «Запад» получили преимущество в воздухе и на земле, изматывая гарнизон ВСУ. Отдельные группы противника, по словам участников боев, пытаются покинуть город в гражданской, в том числе женской, одежде.

Наступление в Константиновке продолжается

Президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военно-учебных заведений заявил, что Российская армия наступает на всех участках линии боевого соприкосновения.

Он отметил, что российские военные практически «добирают» Константиновку в ДНР.

— Там же (на фронте. — «Известия») долбят ребята каждый день. Каждый божий день идут и идут. И мы придем туда, куда нужно, — подчеркнул президент.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов Источник изображения: iz.ru

Подразделения Южной группировки войск продолжили наступление в Константиновке. Наши штурмовики в течение суток уничтожали разрозненные группы противника в юго-западной части города, очистив от противника 128 зданий, заявили в Минобороны России.

ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, 22 автомобиля, орудие полевой артиллерии, три квадроцикла, станцию радиоэлектронной борьбы, 29 наземных робототехнических комплексов и 22 пункта управления беспилотными летательными аппаратами, добавили в ведомстве.

Противнику не дают выдохнуть

Тяжелая ситуация для противника сложилась в Красном Лимане. В прошедшие сутки штурмовые отряды 25-й армии продолжали вести наступление в этом городе, уничтожая разрозненные подразделения ВСУ. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии в северо-западной части города захватили пять опорных пунктов противника и очистили от украинских вооруженных формирований 52 здания, рассказали в Минобороны РФ 23 июня.

— Действуют ребята слаженно. Только вскрывается противник, сразу же моментально по нему наносится огневое поражение, — рассказал начальник войск беспилотных систем 31-го мотострелкового полка группировки войск «Запад» с позывным Ждан.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский Источник изображения: iz.ru

В районе города грамотно организован разведывательно-ударный контур, отметил он. Наши операторы дронов засекают противника и передают координаты артиллеристам, которые моментально наносят удары.

Важную роль играет то, что российские дроноводы завоевали превосходство в воздухе в районе Красного Лимана.

— Движение противника минимальное, — подчеркнул Ждан. — Ему не даем совсем выдохнуть, боятся передвигаться. Как днем, так и ночью постоянно контролируем воздушное пространство над Красным Лиманом.

Атакующие российские подразделения надежно прикрыты своими БПЛА: как разведывательными, которые контролируют оперативную обстановку и находят цели, так и зенитными аппаратами. Штурмовые группы, отметил Ждан, идут в сопровождении дронов ПВО на случай появления украинских гексакоптеров-бомбардировщиков типа «Баба-яга». Это помогает защитить штурмовиков от ударов с воздуха.

Оперативную доставку воды, продовольствия, боекомплекта и других грузов на передовые позиции обеспечивают отечественные грузовые беспилотники «Гром». Такая тактика позволяет максимально сократить передвижения пеших групп и скрывать от противника маневры атакующих сил, пояснил военнослужащий.

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При необходимости «Гром» может выступить и как бомбардировщик — этот аппарат несет минимум 5 кг взрывчатки. Боеприпаса такой мощности достаточно, чтобы уничтожать подготовленные огневые точки ВСУ в домах или зданиях.

Кроме того, российские войска активно работают по коммуникациям противника, пресекая попытки восстановить переправы через Северский Донец. На одном из видео Минобороны России показаны кадры FPV-дрона, уничтожающего бульдозер. Машина возводила временную переправу через реку недалеко от капитального моста, ранее уничтоженного самолетами ВКС.

Наши войска уничтожили в городе до 35 боевиков, два автомобиля, квадроцикл, четыре роботизированных комплекса, склад боеприпасов и 11 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами, отметили в военном ведомстве.

Боевики ВСУ переодеваются в женское

Подразделения ВСУ, по словам российских военнослужащих, не выдерживают постоянного давления и пытаются самостоятельно покинуть город.

— Были случаи, когда сами боевики переодевались в гражданскую одежду, — смеется Ждан. — Но военных сразу видно. Выдает походка, и не важно, что ты на себя наденешь — юбку или что-то еще. У нас пилоты опытные — уже научены, гражданских им сразу видно.

Украинский военнопленный Юрий Контробай, захваченный нашими бойцами в городе, на видео, опубликованном Министерством обороны, назвал ситуацию в Красном Лимане очень печальной.

— Многие ребята, понимая это, начинают покидать свои позиции и правильно делают, — рассказал он. — Потому что наше руководство ничем не помогает, а только усугубляет наше положение в Красном Лимане. Наши сдают свои позиции, так и я собирался сделать, но не успел.

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Он пояснил, что выбраться из города сейчас «практически нереально».

— Я думаю, что Красный Лиман мы уже потеряли и обратно его никак не вернем, — признался Юрий Контробай.

Ключевое превосходство

Успешность действий пехоты в современном бою во многом зависит от положения дел в так называемом малом небе — на небольших высотах, где действуют тактические БПЛА, отметил военный эксперт Юрий Лямин.

— Завоевание господства там дает ключевое превосходство над врагом, — пояснил он. — Ты получаешь возможность найти противника и нанести удар, когда он тебя не видит. Штурмовые отряды, идущие вперед, получают все необходимые грузы вовремя и без задержек. Наши подразделения действуют в максимально комфортных условиях. Оборона противника, наоборот, фрагментируется и плохо координируется.

Долго сопротивляться в такой ситуации противник не сможет — украинский гарнизон ждет уничтожение, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

— В ближайшее время наши войска должны завершить освобождение города — он не такой большой, как Константиновка, — считает он. — Мы лишили гарнизон снабжения и подкреплений, не даем врагу высунуться — в таких условиях возможно только очаговое сопротивление. Нехватка боеприпасов и самого необходимого тоже самым печальным образом сказывается на его боеспособности.

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Тем не менее зачистка городских кварталов продлится какое-то время, отметил эксперт.

Положение украинского гарнизона сильно ухудшилось после уничтожения переправы через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки на прошлой неделе — это нарушила всю логистику противника в районе Красного Лимана, также отметил Василий Дандыкин.

События последних дней показывают, что борьба за Красный Лиман всё больше зависит не только от действий штурмовых подразделений на земле, но и от контроля над «малым небом». Получив здесь заметное преимущество, наши войска смогли осложнить снабжение украинского гарнизона и ограничить его возможности для маневра. В таких условиях инициатива на этом участке фронта всё увереннее переходит к российской стороне.

Богдан Степовой