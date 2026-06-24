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Военное обозрение

«Напоминает медузу»: сбитый лётчик ВВС США рассказал о необычных иранских дронах

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Источник изображения: topwar.ru

Американский летчик сбитого над Ираном истребителя F-15 сообщил, что он наблюдал необычную группу дронов, по своей форме напоминавшую медузу и двигавшуюся согласованно и в строгой координации друг с другом.

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с материалами допроса сбитого лётчика, он утверждал, что виденные им иранские беспилотники, судя по всему, взаимодействовали между собой, и малогабаритные дроны располагались под более крупными. Это редкое явление было воспринято американцами как своего рода воздушное «минное поле» и вызвало дебаты в разведке США о том, являются ли подобные группы дронов новой наступательной способностью Ирана. При этом отмечается, что разведка США ранее не располагала какими-либо данными о наличии у Ирана технологии, известной как «сетевое взаимодействие».

Между тем очевидно, что боевые действия в рамках ближневосточного кризиса вынудили Пентагон пересмотреть свой подход к планированию обороны и долгосрочных стратегий в вопросе развития вооруженных сил. Теперь основная ставка делается не только на ракеты и боевые корабли, то теперь и в значительной степени также и на беспилотные системы.

Становится все очевиднее усиление тенденции на реорганизацию военных технологий в пользу развития БПЛА-сегмента, при этом росту роли беспилотников в немалой степени способствует развитие военного ИИ. Например, представитель США на Тайване Рэймонд Грин заявил, что руководству острова необходимо «разумнее тратить средства» на оборону и извлечь уроки из войны на Ближнем Востоке в пользу использования дронов для обеспечения военного баланса с Китаем.

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