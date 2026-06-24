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РИА Новости

Противодействие атакам БПЛА будет улучшаться, заявил Шойгу

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Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу отвечает на вопросы журналистов по итогам встречи представителей по безопасности стран БРИКС в Нью-Дели. 23 июня 2026
Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу отвечает на вопросы журналистов по итогам встречи представителей по безопасности стран БРИКС в Нью-Дели. 23 июня 2026.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Шойгу: противодействие атакам БПЛА будет улучшаться, власти следят за этим

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 июн - РИА Новости. Ситуация с противодействием атакам БПЛА будет улучшаться, власти РФ уделяют этому огромное внимание, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу по итогам визита в Индию.

"Идет большая работа по противодействию, по созданию новых систем противодействия беспилотным летательным аппаратам новых рубежей. Огромное внимание этому уделяет глава государства, министерство обороны, губернаторы, промышленность. Поэтому, я надеюсь, что по мере реализации новых проектов, новых систем, естественно, ситуация должна улучшаться", - сказал он, отвечая на вопрос, как Россия будет отвечать на усилившиеся удары Украины по гражданским объектам, в том числе в Крыму.

"Но, как вы знаете, ничто не стоит на месте, и враг в том числе. Если у нас совершенствуется система защиты, то там, естественно, совершенствуется система нападения. Вопрос непростой, вопрос сложный, но работа идет и, поверьте мне, работа активная. Активная это даже мягко сказано. Работают по всем направлениям все министерства без исключения. Это Министерство энергетики, Министерство транспорта, предприятия промышленного комплекса, Министерство промышленности", - добавил Шойгу.

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Страны
Индия
Россия
Украина
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
БПЛА
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