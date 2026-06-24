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ИИС “Металлоснабжение и сбыт”

Наилучший уровень роботизации в России достигнут в автопроме и металлообработке

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Промышленный робот
Промышленный робот.
Источник изображения: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Около 13% промышленных роботов в России приходится на металлургию и металлообработку. Об этом сообщил на пленарном заседании по вопросам развития отрасли производства металлоконструкций в г. Обнинск Илья Никулин, генеральный директор Маркетинговой группы «Текарт». При этом он подчеркнул, что общий уровень роботизации в российской промышленности по-прежнему остается невысоким. Общее число промышленных роботизированных комплексов в стране составляет менее 30 тыс. единиц и в текущем году.

Структура распределения роботов по отраслям остается достаточно концентрированной. Около трети всего парка задействовано в автомобилестроении, примерно по 13% приходится на электротехническую отрасль, а также на металлургию и металлообработку.

По словам Ильи Никулина, из-за крайне низкой базы ожидается дальнейший рост роботизации в промышленности. К 2028 году число промышленных роботов в России вырастет до 30,7 тыс. единиц. При условии активной реализации мер господдержки этот показатель может достигнуть 50 тыс. единиц.

На заводе металлоконструкций «Северсталь Стальные Решения» в Обнинске, кстати говоря, используются роботы-сварщики: два стационарных комплекса и один мобильный.

Смотрите фоторепортаж с обнинской промплощадки.

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