Россия намерена продавать в Индию своё оборудование для микроэлектроники

Группа «Нанотроника» (включая АО «НИИТМ»; входит в холдинг «Элемент») зарегистрировала дочернюю компанию в Бангалоре и планирует поставлять на рынок как собственное оборудование, так и помогать российским компаниям обосноваться на рынке.

Как стало известно CNews, дочернее предприятие микроэлектронного холдинга «Элемент» — «Нанотроника» — вышло на рынок Индии. Об этом представитель компании сообщил на конференции «Электронное машиностроение», прошедшей в Минске в июне 2026 г.

Компания Nanotronica India Private Limited была зарегистрирована в ноябре 2025 г. в городе Бангалор. Ее уставный капитал составляет 50 млн рупий (примерно 38,7 млн руб. по курсу ЦБ на 22 июня 2026 г.). Возглавляет компанию Vibhu Swaroop Saxena (Вибху Сваруп Саксена).

«Нанотроника» специализируется на разработке оборудования для производства микроэлектроники. «Сейчас компания уже выполнила ключевые шаги для старта операционной деятельности, — рассказал представитель «Элемента». — В фокусе будущих поставок: собственное оборудование группы «Нанотроника» (включая АО «НИИТМ») для сегментов науки и производства».

Техническая и коммерческая команды компании уже проводят встречи с потенциальными клиентами (индийскими вузами и научными лабораториями). «Чтобы преодолеть существующие барьеры входа (в том числе, требования к проценту локализации производства), планируем предоставить демоустановку одному из ведущих институтов Индии на безвозмездной основе, а также организовать локализацию производства как частичную, так и полную сборку под контролем российских специалистов», — добавляют в «Элементе».

При этом Nanotronica India Private Limited готова сотрудничать и с другими российскими производителями и помогать им в выходе на индийский рынок: проводить переговоры и локализовывать сборки оборудования, участвовать в тендерах и пр.

По данным отчета Electronics System Design and Manufacturing (по состоянию на октябрь 2025 г.), рынок специального технологического оборудования в Индии по итогам 2025 г. может достигнуть $580 млн. Рынок активно развивается благодаря строительству новых (и первых для страны) фабрик.

«Для нашей индийской компании конкретные целевые показатели по доле рынка или объему выручки еще только формируются, — рассказали в «Элементе». — Они будут зависеть от динамики участия в тендерах (которые вузы и НИИ объявляют ежемесячно), результатов пилотных проектов и темпов локализации производства. Мы нацелены на постепенное наращивание присутствия за счет конкурентных преимуществ наших решений и гибкой стратегии локализации, поэтому более точные прогнозы представим после первых коммерческих сделок и анализа итогов пилотных инициатив».

По данным замминистра промышленности Василия Шпака, представленным на конференции, российская отрасль планирует создавать экспортоориентированные производственные цепочки в рамках программы электронного машиностроения. Он также отметил перспективы индийского направления.

«На текущем этапе поставки российского оборудования в Индию в ближайшей перспективе представляются маловероятными, — рассказал руководитель проектов практики «Промышленность и технологии» Strategy Partners Александр Михайлов. — Основной приоритет российских компаний данного профиля сегодня — удовлетворение потребностей внутреннего рынка, на что и направлена большая часть имеющихся ресурсов».

По его словам, для нового оборудования крайне важно сначала пройти этап реальных внедрений и эксплуатации в отечественных условиях. Лишь после накопления необходимого опыта и достижения достаточного уровня технологической зрелости можно говорить о перспективах его экспорта, отметил эксперт.

Вместе с тем Индия является одним из крупнейших мировых потребителей электронных компонентов и продукции микроэлектроники. Страна реализует масштабные программы как по наращиванию потребления, так и по развитию собственного производства в этой сфере. Это закономерно стимулирует рост спроса на оборудование для микроэлектронной промышленности, которое в самой Индии практически не производится, подчеркивает Михайлов.

«Однако существует ряд существенных ограничений, — продолжает эксперт. — Во-первых, крупнейшие индийские проекты реализуются при участии компаний из недружественных России стран. Во-вторых, многие из этих проектов ориентированы на производство потребительской электроники, что предполагает использование наиболее современных технологических процессов. В-третьих, российские производственные возможности в области микроэлектронного оборудования ограничены и в основном сосредоточены в сегменте зрелых и специализированных технологий».

В этих условиях участие российских компаний в крупных индийских мегапроектах представляется маловероятным. Поэтому наиболее реалистичная роль российских компаний на индийском рынке — это позиция дополнительного поставщика оборудования для зрелых технологических процессов либо поставщика специализированных решений, прежде всего в области силовой электроники. При этом речь скорее идет не о масштабных производственных проектах, а о проектах с высокой степенью локализации и преимущественно индийским участием, а также о непроизводственных направлениях, таких как исследовательские центры и лаборатории, заключил он.

Как сообщала гендиректор «Нанотроники» Юлия Сухорослова в интервью CNews, задача компании — консолидировать ресурсы, которыми обладает группа компаний «Элемент» и которые есть на рынке, для создания промышленных установок с последующей конвертацией их в готовую линейку оборудования для микроэлектронных производств.

Компания планировала довести российские разработки в области производства микроэлектроники до серийного промышленного уровня и совместить их в едином технологическом цикле, отмечала Сухорослова.

«Нанотроника» и сама планировала разрабатывать и выпускать линейку оборудования для производства радио-, СВЧ- и микроэлектроники. В 2024 г. компания намеревалась «привлечь перспективные команды разработчиков», которых можно задействовать в ОКР и НИКОР. В проект уже вложено несколько миллиардов рублей, сообщили источники издания.

Согласно «Контур.Фокусу», АО «Нанотроника» было образовано 18 апреля 2023 г. в Зеленограде. Единственным учредителем «Нанотроники» является АО «Элемент». «Нанотроника» ведет разработки по проектам общий портфель которых составляет 10 млрд руб. Среди них, например, установки для эпитаксии, установки для ионного легирования и др.

Чистый убыток производителя увеличился в два раза — с 67,5 млн до 145,97 млн руб., следует из бухгалтерской отчетности за 2025 г. Прибыль «Нанотроники» в основном складывалась из выполнения опытно-конструкторских работ и продаж продукции (123,3 млн руб.). Выручка при этом составила 68,7 млн руб. Баланс компании увеличился на 95% — с 748,1 млн до 1,4 млрд руб.