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Деловая газета "Взгляд"

Rheinmetall получил заказ на бронемашины для армии ФРГ взамен переданных Киеву

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Бронетаная машина Bergepanzer 3 Büffel инженерного батальона
Бронетаная машина Bergepanzer 3 Büffel инженерного батальона.
Источник изображения: CC BY-SA 3.0 / Boevaya mashina /

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall произведет для бундесвера бронированные ремонтно-эвакуационные машины серии Bergepanzer 3 Buffel на сумму в несколько сотен миллионов евро.

Контракт призван компенсировать технику, которую Германия ранее передала Киеву. Речь идет о 21 машине Bergepanzer 2 и двух Bergepanzer 3, передает РИА "Новости".

"Rheinmetall получил заказ от бундесвера на поставку в общей сложности 23 бронированных ремонтно-эвакуационных машин серии Bergepanzer 3 Buffel... Стоимость заказа составляет несколько сотен миллионов евро", – говорится в заявлении компании.

Первые поставки запланированы на декабрь 2027 года. Для соблюдения сроков производство начали заблаговременно и профинансировали из собственных средств концерна. Завершить передачу техники планируется к июню 2029 года.

Rheinmetall является одним из ведущих европейских производителей вооружений. Доходы концерна значительно выросли на фоне поставок немецкого оружия на Украину, куда отправлялись танки, бронетранспортеры, системы ПВО и боеприпасы его производства. В Москве неоднократно подчеркивали, что накачивание Киева западным оружием лишь затягивает конфликт, а любые подобные грузы становятся законной целью для российских сил.

Как писала газета ВЗГЛЯД, германский концерн Rheinmetall запланировал поставку первой партии боевых машин пехоты Lynx KF41 на Украину в начале 2026 года.

Глава предприятия Армин Паппергер назвал украинский конфликт главным двигателем роста продаж компании.

Летом 2024 года правительство ФРГ передало киевскому режиму две бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 2.

Мария Иванова

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