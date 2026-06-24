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Flotprom

Начались испытания анаэробного двигателя для новейшей испанской подлодки

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Испанская судостроительная компания Navantia начала испытания воздухонезависимой (анаэробной) силовой установки, предназначенной для оснащения дизель-электрической подлодки "Косме Гарсия". Как уточняет Naval Today, это третья субмарина нового поколения класса S-80, заказанная для ВМС Испании.

Сейчас секция подлодки, оснащенная анаэробной силовой установкой, находится на специальном испытательном стенде IPS3 на верфи в Картахене, где многопрофильная рабочая группа провела все необходимые проверки для начала испытаний.

Дизель-электрическая подлодка "Исаак Пераль", Испания

Infodefensa


По данным компании Navantia, испытания позволят провести необходимые корректировки системы на ее фактическом месте установки перед соединением 12-метровой секции массой около 400 тонн с остальной частью прочного корпуса подводной лодки.

Испытания воздухонезависимой установки начались с первой заправки жидким кислородом и биоэтанолом, из которых система производит водород для заправки топливных элементов и движения субмарины под водой.

Компания Navantia отмечает, что воздухонезависимая силовая установка позволит субмаринам класса S-80 работать под водой в течение нескольких недель, что значительно превышает возможности традиционных ДЭПЛ, оснащенных свинцово-кислотными аккумуляторами.

Напомним, что программа создания новых подлодок для испанского флота стартовала еще в 2004 году. Тогда с компанией Navantia заключили контракт на поставку четырех субмарин. Головную подлодку "Исаак Пераль" заложили в декабре 2007 года, еще через два года – вторую, а оставшиеся две – в 2010-м и 2011-м. Предполагалось, что к 2015 году флоту передадут все четыре ДЭПЛ. Но в 2013 году выяснилось, что масса каждой из них почти на 100 тонн превышает проектную и критически снижает запас плавучести в подводном положении.

На сроках реализации программы сказались не только ошибки при проектировании, но и сокращение финансирования. С 2014 года строительство подлодок оказалось заморожено вплоть до 2019 года, когда его возобновили после исправления конструктивных недочетов. В итоге головную субмарину нового поколения "Исаак Пераль" передали испанскому флоту в ноябре 2023 года. В ноябре 2025-го на воду спустили вторую ДЭПЛ, названную "Нарсис Монтуриоль".

Первые две ДЭПЛ типа S-80 оснащены обычной дизель-электрической энергетической установкой, в то время как вторая пара субмарин получит водородные воздухонезависимые двигательные установки.

Надводное водоизмещение подлодок S-80 – 3100 тонн (подводное – 3372 тонны), длина корпуса – 80,1 метра, ширина – 7,3 метра. Под водой субмарина должна развивать скорость до 19 узлов. Заявленная максимальная глубина – 460 метров. Дальность плавания – 5000 миль.

Подлодки оснащены шестью 533-мм торпедными аппаратами для торпед DM2A4. Также в арсенал включены противокорабельные ракеты "Гарпун".

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Испания
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