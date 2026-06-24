ЦАМТО, 23 июня. Немецкая компания Quantum Systems 19 июня сообщила, что совместно с украинской Tencore изготовит в Германии 2 тыс. наземных ДУМ TerMit на базе созданного СП Quantum Tencore Industries (QTI).

Программа финансируется Министерством обороны Германии. Стоимость заказа не раскрывается. Поставку планируется выполнить в течение следующих 12 месяцев. Сборка будет осуществляться в сотрудничестве с действующим промышленным партнером, что позволит быстро наладить производство, одновременно укрепляя производственный потенциал и поддерживая занятость квалифицированных специалистов в Германии.

Quantum Tencore Industries является вторым европейско-украинским совместным предприятием после сформированного ранее Quantum Frontline Industries, специализирующегося на производстве в Германии беспилотных систем для Вооруженных сил Украины.

Заказ на поставку 2000 дистанционно управляемых машин представляет собой крупнейшую известную на сегодняшний день программу закупки ДУМ и отражает растущую важность применения наземной робототехники в боевых действиях.

Как заявил управляющий директор Quantum Tencore Industries Хендрик Крамер, за последние 12 месяцев наземные ДУМ коренным образом изменили боевые действия на Украине, от логистики и эвакуации раненых до выполнения боевых задач на передовой. Объединяя украинские разработки с немецким производством, QTI вносит вклад в наращивание стратегического потенциала в одной из важнейших сфер боевых действий.

TerMit представляет собой разработанную украинской Tencore многоцелевую гусеничную ДУМ, предназначенную для выполнения широкого спектра задач, включая логистику, эвакуацию раненых, огневую поддержку, буксировку поврежденных машин и инженерные работы. TerMit находится в производстве с 2023 года. Машина разработана как программно-определяемая наземная система, обеспечивающая расширение возможностей за счет доработки программного обеспечения, а не аппаратных средств. Стоимость ДУМ на маркетплейсе Defence Tech Community – 12 тыс. долл.

Внешне TerMit напоминает эстонскую ДУМ Milgem. Масса платформы версии 2.0 – 570 кг, масса с бронезащитой основных узлов – 640 кг, длина – 1726 мм, ширина – 1293 мм, высота – 1257 мм. ДУМ, оснащенная электродвигателем, может развивать скорость до 15 км/ч (12 км/ч по бездорожью), запас хода – до 40 км. Грузоподъемность (без бронезащиты) – 398 кг.

Заявление Quantum Systems подтверждает активное создание в странах Запада европейско-украинских совместных предприятий, обеспечивающих производство за пределами украинской территории и прямую поставку ВС Украины вооружений, в первую очередь дистанционно управляемых. Помешать же данной тенденции может только осознание "западными партнерами" того, что подобное сотрудничество не просто не выгодно, а физически опасно для них. Публикация в сотый раз адресов данных заводов и пустые заявления о "красных линиях" не помогут.