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Thales расширит производство радаров в Нидерландах

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Компания Thales и Минобороны Нидерландов подписали соглашение о стратегическом партнерстве с целью расширения производства и испытаний радаров. Как уточняет Naval Today, соглашение предусматривает разработку и ввод в строй нового испытательного полигона с безэховой камерой, производственными мощностями для изготовления печатных монтажных плат и дополнительной радиолокационной испытательной вышкой.

Реализация партнерства должна обеспечить более высокую доступность и масштабируемость производства радиолокационных систем для голландских и международных заказчиков в рамках межправительственных закупочных соглашений.

Штаб-квартира Thales

Википедия


Министерство обороны Нидерландов, выступая одновременно в качестве заказчика и акционера, будет способствовать расширению экспорта радиолокационных систем, обеспечивая поставки в страны-партнеры. Эта инициатива связана с усилиями по укреплению обороноспособности Европы на фоне растущих угроз в сфере безопасности.

Компания Thales, которая уже давно поставляет радиолокационные системы вооруженным силам Нидерландов и других стран, инвестирует в дополнительные мощности для поддержки разработки, тестирования и интеграции систем, отвечающих текущим и будущим потребностям.

"Министерство обороны Нидерландов и компания Thales совместно разрабатывают и предлагают на международном рынке лучшие в своем классе радиолокационные системы. Расширяя наше сотрудничество за счет наращивания мощностей испытательных и интеграционных центров, мы гарантируем выполнение голландскими военными задач по защите Европы", – заявил министр по закупкам вооружений и найму военного персонала Нидерландов Дерк Босвейк.

"Благодаря этому партнерству мы еще больше укрепим свои позиции в качестве надежного партнера в сфере национальной и европейской безопасности. Инвестируя в дополнительные объекты, мы обеспечиваем автономию, устойчивость и техническое превосходство вооруженных сил на долгие годы вперед", – сказал в свою очередь глава Thales в Нидерландах Отто де Бонт.

Thales – международная промышленная группа, выпускающая информационные системы для авиакосмического, военного и морского применения. Головной офис находится в коммуне Курбевуа под Парижем. Компания имеет представительства более чем в 50 странах, а штат сотрудников превышает 80 тысяч человек. На продажи продукции военного назначение приходится более 50% выручки компании. Это такие изделия, как радары и сонары, оборудование для военных систем связи, решения в сферах кибербезопасности и управления воздушными судами.

Основные производственные мощности Thales находятся во Франции, Великобритании, Нидерландах, Германии, Италии, Австралии, Канаде и Сингапуре.

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