Белоусов заявил об активном внедрении ИИ и робототехнических комплексов в ВС РФ

В Вооруженных силах (ВС) России активно внедряются элементы искусственного интеллекта, робототехнические комплексы и интегрированные системы управления. Об этом 23 июня заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

«Сегодня Вооруженные силы активно внедряют элементы искусственного интеллекта, робототехнические комплексы, интегрированные системы управления», — сказал он.

Белоусов отметил, что современная эпоха ставит перед армией принципиально новые вызовы. По его словам, конфигурация угроз является динамичной, а средства противодействия требуют глубокого понимания новейших технологических процессов.

Он подчеркнул, что военнослужащие должны не только уверенно применять такую технику, но и совершенствовать тактику ее боевого использования. Министр также отметил, что за каждой системой и каждым алгоритмом стоит человек, поэтому умение эффективно управлять личным составом остается одним из ключевых профессиональных навыков.

Президент РФ Владимир Путин 12 июня сообщил, что в России идет работа над созданием спутниковой системы для управления боевыми дронами. Разработка, по словам российского лидера, ни в чем не уступает глобальной системе спутниковой связи Starlink, которая была создана американской компанией SpaceX. Российский лидер предположил, что отечественный продукт может даже превосходить зарубежные аналоги.