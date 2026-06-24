Путин заявил о готовности России отвечать на любые внешние и внутренние угрозы

Путин: Россия готова отвечать на любые внешние и внутренние угрозы

Россия готова давать оперативный и адекватный ответ на любые внешние и внутренние угрозы. Об этом 23 июня заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле.

«Россия последовательно выступает за равную и неделимую безопасность для всех. Убеждены, что добиться этого можно, лишь сформировав многополярную систему международных отношений, надежно обеспечив военную безопасность каждого государства. Вместе с тем мы готовы оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы», — сказал он.

Кроме того, Путин призвал продолжать борьбу с терроризмом, коррупцией и криминалом. Также он заявил о необходимости обеспечивать законность, конституционный и общественный порядок, права и интересы граждан России.

Поимо этого, российский лидер указал на важность дальнейшей поддержки участников специальной военной операции и укрепления безопасности в освобожденных исторических регионах страны.

«Уверен, что каждый из вас сделает всё необходимое для защиты и процветания родной страны, будет крепкой опорой государства и общества, достойным наследником великих ратных дел наших отцов, дедов и прадедов», — обратился Путин к выпускникам военных вузов.

Президент России 28 апреля заявил, что страна сейчас переживает переломный исторический момент. Путин отметил, что понимает высокую нагрузку на личный состав правоохранительных органов. Однако он добавил, что «рассчитывает и надеется» на сотрудников правопорядка. Российский лидер также попросил руководство выполнять свои обязанности «предельно ответственно». Он добавил, что власти России постоянно уделяют внимание противодействию терроризму и защите граждан на фоне возрастающих угроз внешнего противника.