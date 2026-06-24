Войти
Известия.ru

Путин заявил о готовности России отвечать на любые внешние и внутренние угрозы

508
0
0
Источник изображения: Фото: Официальный сайт президента РФ

Путин: Россия готова отвечать на любые внешние и внутренние угрозы

Россия готова давать оперативный и адекватный ответ на любые внешние и внутренние угрозы. Об этом 23 июня заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле.


«Россия последовательно выступает за равную и неделимую безопасность для всех. Убеждены, что добиться этого можно, лишь сформировав многополярную систему международных отношений, надежно обеспечив военную безопасность каждого государства. Вместе с тем мы готовы оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы», — сказал он.

Кроме того, Путин призвал продолжать борьбу с терроризмом, коррупцией и криминалом. Также он заявил о необходимости обеспечивать законность, конституционный и общественный порядок, права и интересы граждан России.

Поимо этого, российский лидер указал на важность дальнейшей поддержки участников специальной военной операции и укрепления безопасности в освобожденных исторических регионах страны.

«Уверен, что каждый из вас сделает всё необходимое для защиты и процветания родной страны, будет крепкой опорой государства и общества, достойным наследником великих ратных дел наших отцов, дедов и прадедов», — обратился Путин к выпускникам военных вузов.

Президент России 28 апреля заявил, что страна сейчас переживает переломный исторический момент. Путин отметил, что понимает высокую нагрузку на личный состав правоохранительных органов. Однако он добавил, что «рассчитывает и надеется» на сотрудников правопорядка. Российский лидер также попросил руководство выполнять свои обязанности «предельно ответственно». Он добавил, что власти России постоянно уделяют внимание противодействию терроризму и защите граждан на фоне возрастающих угроз внешнего противника.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.06 15:00
  • 4
Ушаков: РФ ждёт не выполнения договоренностей Анкориджа, а победы
  • 24.06 06:04
  • 129
МС-21 готовится к первому полету
  • 24.06 05:39
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о советском «Граните» для уничтожения авианосцев"
  • 24.06 01:40
  • 1
Зеленский подписал закон об увеличении военных расходов на 2026 год
  • 24.06 01:33
  • 3
Почему Politico в последний момент отменило статью Лаврова
  • 24.06 00:38
  • 5
О Су-57 - свежая (от 19 июня) статье MWM
  • 24.06 00:05
  • 2
Як-130 с оружием "воздух-воздух" может быть прекрасным охотником на БПЛА
  • 23.06 12:56
  • 16160
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.06 05:26
  • 1
Удар по Воронежу противник наносил франко-британскими ракетами Storm Shadow
  • 22.06 23:29
  • 0
О цитатах из Е. Холмогорова.
  • 22.06 20:53
  • 1
На Западе рассказали о будущем Т-14 «Армата»
  • 22.06 05:23
  • 0
Комментарий к "УДОБНАЯ ИСТОРИЯ, ИЛИ КАК ВЫПИЛИТЬ ИЗ ИСТОРИИ РОССИИ XX ВЕК"
  • 22.06 03:25
  • 0
Об "Орланах" - от 19fortyfive.
  • 21.06 22:37
  • 0
О российских фрегатах 2-го ранга - от MWM
  • 21.06 21:05
  • 0
О танковых резервах РФ - от MWM