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РИА Новости

Российская ядерная триада модернизируется, заявил Путин

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Владимир Путин
Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Юрий Кочетков

Путин: российская ядерная триада последовательно модернизируется

Краткий пересказ от РИА ИИ

  • Ядерная триада России последовательно модернизируется, заявил президент РФ Владимир Путин.
  • Модернизация проводится в соответствии с государственной программой вооружений.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Ядерная триада России последовательно модернизируется, заявил президент РФ Владимир Путин

Во вторник Путин встретился с выпускникам вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН.

"В соответствии с государственной программой вооружений последовательно модернизируется ядерная триада, сухопутные войска, растет боевой потенциал воздушно-космических сил и военно-морского флота", – сказал российский лидер на встрече.

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