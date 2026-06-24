Российская ядерная триада модернизируется, заявил Путин

Путин: российская ядерная триада последовательно модернизируется

Краткий пересказ от РИА ИИ

Ядерная триада России последовательно модернизируется, заявил президент РФ Владимир Путин.

Модернизация проводится в соответствии с государственной программой вооружений.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Ядерная триада России последовательно модернизируется, заявил президент РФ Владимир Путин

Во вторник Путин встретился с выпускникам вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН.

"В соответствии с государственной программой вооружений последовательно модернизируется ядерная триада, сухопутные войска, растет боевой потенциал воздушно-космических сил и военно-морского флота", – сказал российский лидер на встрече.