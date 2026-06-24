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ЦАМТО

Швейцария изучает альтернативы ЗРК Patriot

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Зенитно-ракетный комплекс SAMP/T NG
Зенитно-ракетный комплекс SAMP/T NG.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 23 июня. В ходе выставки вооружений Eurosatory 2026 (Париж, 15-19 июня) несколько производителей ЗРК дальнего действия предложили Швейцарии конкретные сроки и условия поставки систем ПВО, альтернативных ЗРК Patriot.

Как напоминает Defence Industry Europe, Вооруженные силы Швейцарии в настоящее время не имеют эшелонированной защиты от баллистических и крылатых ракет. Пять батарей ЗРК Patriot (Raytheon Technologies), заказанных в 2022 году по программе "Иностранные военные продажи" (FMS) на сумму около 2 млрд. швейцарских франков, могут не поступить на вооружение ранее 2035 года. Официальное уведомление об окончательных сроках поставки от американской стороны было получено в мае 2026 года с отсылкой на перераспределение производственных мощностей в пользу действующих зон конфликтов. Параллельно возросла контрактная стоимость: по данным Федерального ведомства по закупкам вооружений Швейцарии Armasuisse, превышение первоначально согласованной цены составит более 50%, по ряду источников – вплоть до удвоения суммы до 4-4,6 млрд. швейцарских франков.

По решению Федерального совета от 6 марта 2026 года Armasuisse направило запросы о предоставлении информации (RFI) пяти производителям из четырех стран: Германии, Франции, Израиля и Республики Корея. 29 мая 2026 года Armasuisse подтвердило получение всех документов на запрос в установленный срок. Ключевыми критериями оценки определены: сроки поставки, стоимость, боевые характеристики, доля производства в Европе (по возможности на территории самой Швейцарии) и устойчивость производственной базы поставщика.

На стенде в Париже франко-итальянское СП Eurosam (Thales/MBDA) представило предложение по поставке системы SAMP/T NG. Член исполнительного руководства Eurosam Сиприен Канивенк в интервью швейцарскому общественному вещателю RTS заявил, что "если Швейцария разместит заказ в 2026 году, мы сможем начать поставки в 2028-2029 годах". Таким образом, задекларированный цикл поставки составляет 36 месяцев с момента заключения контракта. С.Канивенк особо подчеркнул ценовую предсказуемость предложения, указав, тем самым, на принципиальное отличие условий Eurosam от практики заключения контрактов по американской программе FMS.

Интерес Берна к SAMP/T NG подтвержден на уровне официальных заявлений. В интервью Financial Times от 9 июня 2026 года госсекретарь по вопросам безопасности Швейцарии Маркус Мэдер назвал обеспечение "интероперабельности с европейским окружением" одним из приоритетных критериев выбора системы, прямо сославшись на SAMP/T NG как на основной рассматриваемый вариант и уточнил, что речь идет о дополнительной, а не замещающей закупке.

Немецкая компания Diehl Defence представила в качестве альтернативы перспективный ЗРК большой дальности IRIS-T SLX – развитие серийного ЗРК средней дальности IRIS-T SLM, пять огневых единиц которого Швейцария заказала в июле 2025 года на сумму 660 млн. швейцарских франков. Представитель Diehl Defence Хеннер Эйтинг заявил о готовности компании обеспечить поставку к 2029 году и охарактеризовал предложение как "финансово привлекательное решение", указав на возможность повторного использования элементов уже закупленной инфраструктуры – радиолокационных станций и пунктов управления огнем. Следует отметить, что ЗРК IRIS-T SLX находится на стадии разработки.

Южнокорейский производитель Hanwha Aerospace представил на Eurosatory 2026 зенитный ракетный комплекс большой дальности L-SAM – систему верхнего эшелона перехвата, предназначенную для поражения баллистических ракет на высотах 40-60 км методом прямого кинетического поражения. Руководитель подразделения систем противовоздушной обороны Hanwha Сок Де Ю заявил о возможности поставки к 2029 году. Признавая статус "аутсайдера" конкурса (компания не производит все компоненты ракет в Европе), Сок Де Ю указал, что часть производства может быть передана на субподряд швейцарским предприятиям, что частично снимает ограничения по критерию "доли европейского производства". ЗРК L-SAM перешел в серийное производство в ноябре 2025 года; начало развертывания в Вооруженных силах Республики Корея запланировано на 2027 год.

Израильская компания Rafael Advanced Defense Systems также присутствовала на выставке Eurosatory 2026, однако официальных заявлений относительно конкретного предложения Швейцарии не представила. В ходе предшествующего этапа сбора информации (RFI) компания, по данным СМИ, предлагала систему ПВО/ПРО David's Sling.

Федеральный совет Швейцарии, как ожидается, не примет решения об окончательном выборе конкретного образца в рамках текущего этапа. По имеющимся данным, до начала летних парламентских каникул Федеральный совет вынесет решение о следующих шагах одновременно по двум взаимосвязанным направлениям: дальнейшие действия по контракту FMS на поставку ЗРК Patriot, включая вопрос о его расторжении или реструктуризации; инициирование процедуры закупки дополнительного ЗРК большой дальности.

Как отмечается, итоговое решение напрямую повлияет на архитектуру многоуровневой системы противовоздушной и противоракетной обороны Швейцарии в рамках программы Air2030.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Израиль
США
Франция
Швейцария
Южная Корея
Продукция
Patriot ЗРК
Компании
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Thales
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