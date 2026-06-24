«Пять глаз»: ИИ сможет совершать масштабные кибератаки на бизнес и госструктуры

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Искусственный интеллект (ИИ) совсем скоро сможет совершать масштабные и разрушительные кибератаки на бизнес и госструктуры. Это произойдет в результате значительного роста скорости, масштаба и сложности операций, которые станут доступны нейросетям.

Об этом говорится в предупреждении мировым лидерам от разведсообщества «Пять глаз», куда входят спецслужбы США, Британии, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

В документе отмечено, что нейросети смогут получить такую возможность не в течение нескольких лет, как предполагалось ранее, а уже в ближайшие месяцы. Поэтому корпорациям и правительствам следует срочно произвести замену устаревшего программного обеспечения и обновление программ кибербезопасности, чтобы быть готовыми к защите своих ресурсов.

Эсперты выражают тревогу, прогнозируя существенное усиление киберугроз глобального масштаба. И времени на подготовку к борьбе с ними практически не осталось.

Специалисты «Пяти глаз» не отрицают того, что нейросети помогают укреплять киберзащиту ресурсов, но они также совершенствуют способы ее преодоления.

Заявлению разведывательного альянса предшествовал запрет властями США предоставления доступа иностранцам к новейшей модели ИИ Fable 5, созданной американской компанией Anthropic. Данная разработка уже вызвала интерес во всем мире благодаря ее способности эффективно находить уязвимые места в киберзащите. Среди экспертного сообщества все чаще звучит тезис, что развитие искусственного интеллекта создает новые риски для человеческой цивилизации.