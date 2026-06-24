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Малайзия приобретает французские 155-мм самоходные гаубицы CAESAR

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Как сообщило франко-германское объединение KNDS, 16 июня 2026 года на проходившей в Париже международной оборонно-промышленной выставке Eurosatory 2026 оно подписало контракт на поставку министерству обороны Малайзии 18 самоходных гаубиц CAESAR калибра 155-мм/52 на колёсном шасси 6х6. Контракт был заключен KNDS с малайзийской компанией Advanced Defense System (ADS Sdn Bhd), которая выступает генеральным подрядчиком и системным интегратором по поставку указанных 18 САУ CAESAR малайзийской армии, и будет осуществлять их техническое обслуживание и ремонт.

Церемония подписания контракта франко-германским объединением KNDS на поставку Малайзии 18 самоходных гаубиц CAESAR калибра 155-мм/52 на колёсном шасси 6х6. Париж, 16.06.2026 (с) Shanrul News

Параметры контракта не оглашаются. Как можно понять, Малайзия заказала CAESAR у KNDS France в типовом исполнении Mk 1, выполненном на автомобильном шасси Arquus Sherpa 5 (6x6). Малайзия тем самым стала 15-м заказчиком САУ CAESAR в мире, а общее количество поставленных и заказанных систем этого типа с малайзийским контрактом превысит 800 единиц.

Ранее компания ADS по контракту 2018 года с французской Nexter Systems (ныне KNDS France) поставила армии Малайзии 18 легких буксируемых гаубиц LG1 MK III (105 LG1) калибра 105 мм. Сейчас ADS с этой же 105-мм гаубицей производства KNDS France принимает участие в новом тендере министерства обороны Малайзии на закупку 36 систем этого калибра (конкурентом выступает новая турецкая 105-мм буксируемая гаубица МКЕ Boran).

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