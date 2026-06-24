Компания KNDS Deutschland передала Швеции первый модернизированный ОБТ Leopard 2

ЦАМТО, 23 июня. Компания KNDS Deutschland передала Агентству по материальному обеспечению ВС Швеции (FMV) первый ОБТ Leopard 2, модернизированный до стандарта Stridsvagn 123A.

Церемония передачи состоялась на производственном предприятии компании в Мюнхене. Машина является первой из 110 ед., запланированных к переоснащению в рамках программы REMO (Renovation Modernization).

Программа REMO охватывает весь парк шведских ОБТ Stridsvagn 122 (Strv 122) – шведское обозначение Leopard 2A5SE.

В октябре 2023 года FMV заключило первый контракт с компанией KMW (Krauss-Maffei Wegmann, ныне входящей в состав KNDS) на модернизацию 44 ОБТ стоимостью около 3,5 млрд. шведских крон (порядка 300 млн. евро). В январе 2025 года контракт был расширен еще на 66 ед. Strv 122 – в совокупности до 110 машин. Завершение программы REMO запланировано на 2030 год.

Комплекс модернизации предусматривает замену практически всего электронного оборудования в целях обеспечения совместимости с современными версиями семейства Leopard 2, в том числе с системами боевого управления и связи (C2). Помимо этого, танк оснащается новым 120-мм гладкоствольным орудием Rheinmetall Rh-120/L55A1 с возможностью применения программируемых боеприпасов. Обновляется прицельный комплекс: устанавливаются новые ночные прицелы наводчика и командира, а также тепловизионная камера механика-водителя. Заменяется ходовая часть, включая гусеничные ленты, для компенсации возросшей боевой массы машины.

По данным KNDS, ОБТ Stridsvagn 123A оснащен полностью цифровыми рабочими местами экипажа и обеспечивает "наивысший уровень" сетецентрической совместимости. Модернизированная машина в классификации KNDS соответствует стандарту Leopard 2A7S. Обучение первых экипажей шведской армии на новой технике запланировано на осень 2026 года.

Параллельно с программой REMO, Швеция реализует закупку 44 новых ОБТ Leopard 2A8 в рамках отдельного контракта с KNDS, подписанного в январе 2025 года. На вооружении шведской армии эти танки получат обозначение Stridsvagn 123B (Strv 123B).

Суммарная стоимость обоих контрактов составляет свыше 20 млрд. шведских крон (порядка 1,74 млрд. евро). По завершении всех поставок, ожидаемом к 2031 году, парк ОБТ Вооруженных сил Швеции составит 154 ед. модернизированной и новой бронетехники серии Stridsvagn 123 в вариантах A и B.