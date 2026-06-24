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ЦАМТО

Гондурас планирует купить у Украины партию БЛА

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Украинский БПЛА UKRJET UJ-22 Airborne
Украинский БПЛА UKRJET UJ-22 Airborne.
Источник изображения: Фото: youtube.com

ЦАМТО, 23 июня. Гондурас планирует закупить беспилотники у Украины для охраны границ и проведения антинаркотических операций. Об этом, как пишет "Коммерсант", сообщает AFP со ссылкой на президента страны Насри Асфуру.

По словам главы государства, закупаемые дроны также могут быть задействованы в сельскохозяйственном секторе. Предложение о передаче военных технологий, включая БЛА, прозвучало от президента Украины В.Зеленского во время визита Н.Асфуры в Киев.

Сделка проходит на фоне укрепления сотрудничества Гондураса с Вашингтоном в сфере безопасности, отмечает AFP. Глава военного ведомства Гондураса подтвердил, что совместно с американской стороной также рассматривается возможность проведения боевых операций против преступных формирований в стране.

Ситуация с безопасностью в Гондурасе остается критической из-за столкновений банд и наркокартелей, а уровень убийств почти вчетверо превышает среднемировой, отмечает AFP.

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