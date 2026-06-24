ЦАМТО, 23 июня. Минобороны Литвы выделило 3 млн. евро на разработку дрона-перехватчика, сообщает "Sputnik Литва".

Как говорится в публикации, дрон необходим для "нейтрализации вражеских воздушных целей". Планируется, что в будущем он станет неотъемлемой частью литовской системы ПВО.

Как отметил министр обороны Литвы Робертас Каунас, в ведомстве хотят, чтобы дроны-перехватчики "разрабатывались и производились" внутри страны.

"Таким образом, мы укрепляем не только противовоздушную оборону, но и компетенции, которые остаются в Литве, – это долгосрочные инвестиции в нашу собственную безопасность и нашу оборонную промышленность", – пояснил он.

"Проект реализуется в два этапа. На первом планируется профинансировать до трех участников, которые разработают технологические прототипы, на втором – закупить пилотную партию у двух лучших из них", – цитирует Lenta.Ru сообщение портала "Sputnik Литва".