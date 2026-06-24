ОАЭ ведут переговоры о закупке крылатых ракет BrahMos

ЦАМТО, 23 июня. Правительство Индии ведет переговоры с ОАЭ по поставке ряда систем вооружения, в том числе сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos, сообщило агентство Reuters со ссылкой на индийские источники.

Переговоры, по словам источников, находятся на начальной стадии, однако "быстро продвигаются".

Предметом переговоров, помимо ракетного комплекса BrahMos, является также автоматизированная система управления и оповещения системы противовоздушной обороны Akashteer. Источники агентства Reuters, осведомленные о ходе переговоров, указывают, что ОАЭ "проявили интерес к ряду вооружений, включая BrahMos и Akashteer". Официальные представители индийского правительства и МИД ОАЭ запросы агентства оставили без ответа.

В соответствии с соглашением о совместном производстве, для завершения сделки с ОАЭ потребуется одобрение российской стороны, поскольку ракетный комплекс BrahMos является совместной индийско-российской разработкой. BrahMos Aerospace Private Limited – совместное предприятие Организации оборонных исследований и разработок Индии (DRDO; 50,5%) и российского федерального государственного унитарного предприятия "НПО машиностроения" (49,5%), учрежденное на основании межправительственного соглашения от февраля 1998 года.

BrahMos (PJ-10) – двухступенчатая сверхзвуковая крылатая ракета класса "поверхность-поверхность" / "поверхность-корабль" с твердотопливным ускорителем и прямоточным воздушно-реактивным двигателем на маршевом участке траектории. Скорость полета достигает 2,8-3,0М (приблизительно 3700 км/ч), масса боевой части составляет 200-300 кг. Дальность стрельбы экспортных модификаций ограничена 290 км в соответствии с требованиями Режима контроля ракетных технологий (MTCR). Для собственных вооруженных сил Индии дальность расширена до 450 км и более.

Ракета выполнена в нескольких модификациях (Block I/II/III) для различных носителей: корабельных пусковых установок (VLS), береговых мобильных пусковых установок и авиационных носителей (в частности, Су-30МКИ). Модификация Block III отличается расширенными возможностями маневрирования на конечном участке траектории и реализацией режима крутого пикирования для поражения укрепленных заглубленных объектов. Система наведения – инерциальная навигационная (INS) в сочетании с активной/пассивной радиолокационной головкой самонаведения, режим "выстрелил и забыл".

В мае 2025 года, в ходе операции "Синдур", ракеты BrahMos были применены индийскими Вооруженными силами в боевых условиях впервые: по имеющимся данным, было задействовано не менее 15 ед. авиационной модификации BrahMos-A против военных объектов на территории Пакистана. По заключению военных аналитиков, применение ракет подтвердило высокую эффективность системы в режиме поражения заглубленных целей.

Akashteer – автоматизированная система управления и оповещения ПВО (ADCRS), разработанная компанией Bharat Electronics Limited (BEL) совместно с DRDO и Индийской организацией космических исследований (ISRO). Система обеспечивает в реальном масштабе времени обнаружение, сопровождение и поражение воздушных целей (самолетов, крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов), интегрируя данные от комплекса разнородных радиолокационных средств. Сопряжена с системой управления воздушным пространством ВВС Индии (IACCS) и корабельной системой ВМС Trigun.

В январе 2022 года BrahMos Aerospace подписала первый экспортный контракт на поставку ракетного комплекса BrahMos: Филиппины закупили три береговые батареи противокорабельной версии на сумму 374,96 млн. долл. Поставки осуществлены двумя партиями в 2024 и 2025 годах.

В декабре 2025 года аналогичный контракт на приобретение трех береговых батарей на общую сумму около 300 млн. долл. (по ряду оценок – до 450 млн. долл.) подписала Индонезия. Поставки рассчитаны на 36 месяцев с момента подписания. В июне 2026 года переговоры о поставке BrahMos с Вьетнамом, по заявлению руководства BrahMos Aerospace, находились на завершающей стадии.

Интерес ОАЭ к ракетному комплексу BrahMos носит давний характер: в ноябре 2024 года сопредседатель BrahMos Aerospace Александр Максичев в интервью ТАСС подтвердил ведущиеся переговоры с ОАЭ, наряду с Индонезией и Вьетнамом. На авиасалоне IDEX-2025 в Абу-Даби была проведена демонстрация возможностей ракетного комплекса.

Активизацию закупочной деятельности ОАЭ в сфере вооружений и военной техники аналитики связывают с обострением оперативной обстановки в регионе Ближнего Востока: в марте 2026 года США в соответствии с чрезвычайными полномочиями одобрили продажу трем странам Персидского залива – ОАЭ, Кувейту и Иордании – ВиВТ на общую сумму свыше 16 млрд. долл., включая системы ПВО, авиационные боеприпасы и радиолокационные средства. Индийская сторона рассматривает возможную сделку с ОАЭ, в том числе, как инструмент балансирования в условиях заключенного ранее оборонного соглашения между Саудовской Аравией и Пакистаном.