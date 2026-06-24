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Военное обозрение

Генерал США: военные средства ещё не сыграли своей роли в украинском конфликте

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Источник изображения: topwar.ru

Бывший главнокомандующий Объединёнными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что российско-украинский конфликт не завершится безоговорочной капитуляцией одной из сторон. По словам американского генерала, его итогом станет дипломатическое соглашение. Вместе с тем отставной военачальник сделал следующую ремарку:

Военные средства ещё не сыграли всей своей роли в этом конфликте.

Интересное замечание, не правда ли.

В интервью изданию Independence Avenue Media Каволи отметил, что Украина продемонстрировала неготовность капитулировать, тогда как Россия не обладает военным потенциалом, чтобы принудить её к этому. При этом Киев, как утверждает отставной командующий, не намерен вторгаться на российскую территорию, что также исключает военный разгром России.

Каволи:

Почти все войны заканчиваются неким соглашением. Эта война не похожа на ту, что движется к безоговорочной капитуляции одной из сторон. Боевые действия в итоге завершатся через ту или иную форму дипломатии - будь то посредничество третьей стороны или прямые переговоры двух сторон.

Однако, говоря о перспективах, Каволи заявил, что война продлится ещё какое-то время, прежде чем стороны будут готовы сесть за стол переговоров.

Это заявление звучит двусмысленно на фоне его же признания, что украинские силы во многом зависят от американской военной помощи и в случае её прекращения их боевые возможности будут стремительно подорваны.

Таким образом, риторика отставного командующего силами НАТО в Европе содержит внутреннее противоречие: с одной стороны, он прогнозирует неизбежность дипломатического урегулирования, с другой - фактически одобряет продолжение военных поставок, которые лишь затягивают конфликт и оттягивают момент, когда может наступить мир.

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Россия
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