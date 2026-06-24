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ЦАМТО

Зеленский подписал закон об увеличении военных расходов на 2026 год

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: Khalil Hamra/AP

ЦАМТО, 23 июня. В.Зеленский подписал закон об увеличении военных расходов Украины на 2026 год. Об этом, как передает "РИА Новости", свидетельствуют данные, размещенные на сайте Верховной рады.

Как напоминает агентство, депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Нина Южанина 10 июня сообщила, что украинский парламент поддержал увеличение военных расходов в бюджете страны на 2026 год. Министерство финансов Украины в конце мая сообщило, что Рада поддержала в первом чтении увеличение военных расходов бюджета Украины на 1,56 трлн. гривен (35,2 млрд. долл.).

Согласно данным, опубликованным на сайте парламента, документ об изменениях в закон о госбюджете в отношении финансового обеспечения ВСУ в 2026 году возвращен с подписью В.Зеленского.

Украина в последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом в 1,9 трлн. гривен (45 млрд. долл.), напоминает агентство.

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Страны
Украина
1 комментарий
№1
24.06.2026 01:40
Опять проворовался иуда!
0
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