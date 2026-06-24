AERO Vodochody поставит УТС L-39 Skyfox ВВС Анголы

ЦАМТО, 23 июня. Чешская компания AERO Vodochody подписала два новых контракта на поставку самолетов L-39 Skyfox заказчикам в Анголе и Северной Америке.

По информации AERO Vodochody, всего за последние несколько месяцев компания получила новые заказы на девять самолетов Skyfox. Одновременно AERO Vodochody завершает сборку четырех дополнительных самолетов для другого покупателя, разместившего заказ ранее.

Контракт с ВВС Анголы предусматривает поставку четырех самолетов L-39 Skyfox, сопутствующего оборудования и услуг поддержки ввода техники в эксплуатацию и разработки системы обучения.

Первоначально ВВС Анголы стремились провести капитальный ремонт имеющихся самолетов L-39 Albatros. Однако, после оценки их состояния и необходимых для ремонта средств, заказчик решил приобрести новые самолеты Skyfox.

Второй контракт с неназванным заказчиком из Северной Америки предусматривает поставку самолетов заказчику из гражданского сектора. Сотрудничество также будет включать коммерческое представительство марки L-39 Skyfox. Как заявлено, заказчик имеет многолетний опыт работы с парком самолетов L-39 Albatros.

В настоящее время ведется подготовка к поставке первого самолета Skyfox, который будет выполнять полеты в Северной Америке. Соглашение с новым партнером позволит не только поставить первый Skyfox на другой континент, но и предлагать и представлять эту платформу другим потенциальным заказчикам в регионе.

Хотя производитель не раскрывает заказчика, им могут стать компании Airborne Tactical Advantage Company (ATAC), Draken International, Jet Warbird Center в США или AEX Skyline в Канаде. Наиболее вероятным вариантом представляется Draken International, учитывая ранее заключенное соглашение о сотрудничестве с Aero Vodochody.

Подписание новых контрактов на L-39 Skyfox позволяет компании выйти на рынки двух новых континентов. Наряду с Европой и Азией, самолеты теперь будут эксплуатироваться в Африке и Северной Америке. Оба заказа являются твердыми. Самолеты уже находятся в производстве и будут поставлены в соответствии с согласованными графиками. Полученные заказы позволят загрузить производственные мощности AERO Vodochody до второго квартала 2027 года.

Новые контракты заключены после недавнего объявления AERO Vodochody о рекордных финансовых результатах за 2025 год. За последние несколько месяцев AERO Vodochody получила заказы на 9 новых самолетов, два из которых содержат опционы, а также заказы на капитальный ремонт нескольких L-39 Albatros на общую сумму более 200 млн. евро.

На сегодняшний день подтвержденными заказчиками L-39 Skyfox являются ВВС Анголы, LOM PRAHA (для ВВС Чехии), ВВС Венгрии, ВВС Вьетнама и неназванный гражданский заказчик. Нигерия недавно заявила о намерении приобрести самолеты этого типа.

Aero Vodochody позиционирует L-39 Skyfox как замену широко распространенного в мире L-39 Albatros. Он отличается более легким планером, более мощным и эффективным двигателем FJ44-4M с системой управления FADEC компании Williams International, крыльями с встроенными топливными баками, кабиной с современной авионикой, адаптированной для обучения пилотов самолетов 4-го и 5-го поколений. Максимальная взлетная масса L-39 составляет 5600 кг. Самолет способен развивать максимальную скорость 907 км/ч, продолжительность полета – 3 ч 45 мин, дальность полета с внутренними топливными баками – 1900 км. УТС использует технологии моделирования для повышения эффективности обучения.

Самолет оснащен пятью точками подвески (по сравнению с двумя у базовой версии L-39) и может нести до 1200 кг вооружения класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", включая УР AIM-9L "Сайдуиндер". Две дополнительные точки подвески размещены на законцовках крыльев.